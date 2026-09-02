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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

العطر بيختفي بسرعة من جسمك؟ .. 6 أخطاء تقلّل ثباته

العطر
العطر
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر رائحة العطر من التفاصيل التي تمنح الإطلالة لمسة خاصة، لكن بعض الأشخاص يلاحظون أن العطر يختفي من الجسم بعد وقت قصير من وضعه، رغم استخدام نفس النوع أو رش كمية كبيرة منه.

وفي كثير من الحالات، لا تكون المشكلة في جودة العطر نفسه، وإنما في طريقة وضعه وتخزينه، إلى جانب بعض العادات اليومية التي قد تقلل من بقائه على البشرة.

1. رش العطر على بشرة جافة

من أكثر الأخطاء التي تؤثر على ثبات العطر وضعه على بشرة شديدة الجفاف، لأن البشرة التي تفتقر إلى الترطيب لا تحتفظ بجزيئات العطر بنفس كفاءة البشرة المرطبة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لذلك يمكن استخدام مرطب غير معطر على البشرة قبل رش العطر، والانتظار قليلًا حتى يمتصه الجلد، ثم وضع العطر.

2. فرك المعصمين بعد رش العطر

من العادات المنتشرة رش العطر على أحد المعصمين ثم فركهما معًا، لكن هذه الطريقة ليست الأفضل للحفاظ على الرائحة.

فرك البشرة بقوة بعد وضع العطر قد يغير طريقة انتشار العطر على الجلد ويؤثر في تطور رائحته، لذلك الأفضل رش العطر وتركه يجف بصورة طبيعية دون فرك.

3. رش العطر على الملابس فقط

رغم أن رش العطر على الملابس قد يساعد على بقاء الرائحة لفترة، فإن الاعتماد عليها وحدها ليس الطريقة الوحيدة للاستفادة من العطر.

ويمكن وضعه على نقاط مناسبة في الجسم، مثل جانبي الرقبة والمعصمين، مع تجنب الإفراط في الرش.

4. وضع العطر بعد التعرق مباشرة

الحرارة والتعرق قد يؤثران في رائحة العطر وطريقة انتشاره، لذلك يفضل وضعه على بشرة نظيفة وجافة، بدل استخدامه لتغطية رائحة العرق.

كما أن الاستحمام ثم تجفيف البشرة جيدًا وترطيبها قبل استخدام العطر قد يساعد في الحصول على نتيجة أفضل.

5. رش العطر ثم ارتداء الملابس فورًا

إذا تم رش العطر ثم ارتداء الملابس مباشرة، قد يلتصق جزء من الرائحة بالقماش أو يتأثر بالاحتكاك.

الأفضل إعطاء العطر لحظات حتى يستقر على البشرة قبل ارتداء الملابس، خاصة عند استخدامه على الرقبة أو مناطق الجلد المكشوفة.

6. تخزين العطر في الحمام

قد يبدو الحمام مكانًا مناسبًا للاحتفاظ بالعطر، لكن تغيرات الحرارة والرطوبة ليست أفضل الظروف لتخزينه.

والأفضل الاحتفاظ بزجاجة العطر في مكان بارد وجاف وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة، مع إغلاقها جيدًا بعد كل استخدام.

كيف تحافظين على ثبات العطر لفترة أطول؟

للحصول على أفضل أداء ممكن من العطر، ابدئي ببشرة نظيفة ومرطبة، ثم ضعي العطر على مناطق مناسبة واتركيه يجف دون فرك. كما يجب تخزين الزجاجة بعيدًا عن الحرارة والضوء والرطوبة.

ولا يعني اختفاء الرائحة من حولك بالضرورة أن العطر انتهى؛ ففي بعض الأحيان يتعود الأنف على الرائحة بعد فترة، وهو ما يجعل الشخص يشعر بأن العطر اختفى بينما قد يظل الآخرون قادرين على ملاحظته.

العطر بيختفي بسرعة من جسمك العطر عطر نسائي تثبيت العطر

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