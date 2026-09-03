ترامب يحذر السياسيين الكنديين من تداعيات تصويره كـ عدو على اقتصاد بلدهم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وغيره من السياسيين الكنديين، من مغبة تصويره كـ"عدو" للبلاد.

معتبرا أن ذلك سينتهي بـ"انهيار الاقتصاد الكندي وبعواقب سيئة على مستقبلهم السياسي"، على حد تعبيره.



وكتب ترامب - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "تروث سوشيال" المملوكة له - "إنه لأمر جيد جدًا للسياسيين الكنديين من أمثال رئيس الوزراء كارني، أن يجعلوا الرئيس دونالد جيه ترامب (العدو)، إلى أن ينهار اقتصادهم، وعندها سيثبت أنه أمر سيئ ​​جدًا للسياسة - أسوأ من أي شيء حدث لسياسي كندي على الإطلاق -".

يأتي تصريح ترامب وسط حرب تجارية بين البلدين، اندلعت على إثر انهيار المفاوضات التجارية بينهما في أغسطس الماضي، وفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من الواردات الكندية، فيما توعدت كندا بفرض رسوم انتقامية مماثلة.



وأكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لن تقبل شروطًا من شأنها "إضعاف صناعاتها أو تقويض استقلالها الاقتصادي".