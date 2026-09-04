باكستان تؤكد دعمها للتعددية ولدور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام العالمي

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن دعم باكستان الدائم للتعددية ولدور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن العالميين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الجمعة/، مع مرشح أوغندا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أولارا أوتونو، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

وركز اللقاء على التزام باكستان بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي، والأولويات التي ينبغي للأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يتبناها.

وأكد شهباز شريف مجددا التزام باكستان بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة ضمان احترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

وقال شهباز، إن باكستان ستواصل تقديم دعم قوي ودائم للتعددية ولدور الأمم المتحدة في الشؤون العالمية، مؤكدا أهمية الحفاظ على نهج متوازن تجاه الركائز الرئيسية لعمل الأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أمله في أن يواصل الأمين العام القادم للأمم المتحدة التركيز على "السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان" بطريقة مترابطة ومتوازنة.

ومن جانبه .. أعرب أوتونو عن امتنانه لمساهمات باكستان الطويلة الأمد في العمل متعدد الأطراف وجهودها في جميع أركان الأمم المتحدة، كما أبدى تقديره لدور باكستان القيادي في الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدوليين.

يُشار إلى أن أوتونو ترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إذ تجري حاليا عملية اختيار الأمين العام الجديد للمنظمة قبل انتهاء ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش.