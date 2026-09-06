ريال مدريد يبدأ الاستعداد لانطلاق مشواره في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، اليوم الأحد، أول تدريباته استعدادًا لانطلاق مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي ضد إنتر ميلان الإيطالي.

ويبدأ ريال مدريد أولى مباراياته في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، الثلاثاء المقبل، عندما يستضيف على ملعبه سانتياجو برنابيو الفريق الإيطالي.

وخسر ريال مدريد آخر مبارياته في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس بهدف نظيف الجمعة الماضية، ليظل رصيده عند 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فقد خاض الفريق أولى حصصه التدريبية في مدينة ريال مدريد الرياضية الأحد استعداداً للمباراة ضد إنتر ميلان، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وفي التفاصيل، أجرى اللاعبون الأساسيون الذين خاضوا مباراة ريال بيتيس تدريبات خاصة فيما قام بقية اللاعبين بأداء تدريبات تكتيكية وتمارين الضغط والخروج بالكرة قبل أن يختتموا بسلسلة من المباريات بأبعاد مختلفة.

وشهد المران مشاركة الفرنسي أوريليان تشواميني وإندريك وتياجو في التدريبات مع الفريق بينما يواصل كل من فيرلان ميندي وإيدر ميليتاو رودريجو وراؤول أسينسيو عمليات التعافي الخاصة بهم.