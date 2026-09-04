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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا جاءت زيارة الرئيس الصيني للقاهرة في هذا التوقيت؟ دبلوماسي سابق يوضح

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
رحمة سمير

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل حالة من التوتر والاضطراب غير المسبوق التي يشهدها العالم، وهو ما يفرض الحاجة إلى رؤى أكثر استقرارًا وحكمة، يمكن أن تسهم في إعادة صياغة المشهدين الإقليمي والدولي.


وأوضح حجازي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزيارة تحمل مجموعة من الرسائل المهمة، يأتي في مقدمتها الاستقبال الرسمي والشعبي الحافل للرئيس الصيني، والذي يعكس حجم التقدير والاحترام الذي تحظى به الصين لدى الدولة والشعب في مصر، باعتبارها إحدى القوى المؤثرة في التحولات التي يشهدها العالم.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الصين يمكن أن يكون لها دور مهم خلال المرحلة المقبلة في المساهمة في صياغة مشهد دولي جديد، يقوم على التعددية بدلًا من الأحادية، مع إعادة الاعتبار لدور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في التعامل مع الأزمات والقضايا العالمية.

ولفت إلى أن التحرك الصيني يتزامن مع طرح عدد من المبادرات المرتبطة بالتنمية الدولية والأمن العالمي وحوار الحضارات، وهي ملفات تحظى بأهمية خاصة لدى دول الجنوب، التي تحتاج إلى تحقيق التنمية بعيدًا عن الصراعات والاستقطابات والانحيازات الدولية.


وأضاف حجازي أن التحديات التي تواجه العالم أصبحت عابرة للحدود، سواء فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية أو الإرهاب أو تجارة المخدرات أو التداعيات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي ضرورة أساسية لمواجهة هذه التحديات.


وأكد أن أهمية الزيارة لا تقتصر على العلاقات المصرية الصينية، وإنما تمتد إلى رؤية أوسع بشأن مستقبل النظام الدولي، ودور التعددية والتعاون بين الدول في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن في مرحلة شديدة التعقيد.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1317776466913672/ 

الرئيس الصيني قاهرة زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة وزير الخارجية الأسبق العالم

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