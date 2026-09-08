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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد السوق القديم بشرم الشيخ ويتابع الفعاليات الثقافية ومبادرة «أنتِ الأساس»

المحافظ خلال الجولة
المحافظ خلال الجولة

أجرى اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ليلية بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، رافقه خلالها اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الحركة بالمنطقة والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وتابع المحافظ خلال الجولة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المقامة داخل السوق القديم، والتي تضمنت فقرات متنوعة على مسرح المنطقة، بمشاركة قصر ثقافة شرم الشيخ، وسط أجواء ترفيهية وثقافية شهدت تفاعلًا من المواطنين والسائحين المترددين على المنطقة.

كما تابع المحافظ فعاليات مبادرة «أنتِ الأساس» لصحة المرأة، والمقامة داخل السوق القديم على مدار ثلاثة أيام، والتي تستهدف رفع الوعي الصحي لدى السيدات، وتشجيعهن على إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب تقديم خدمات التوعية والفحص الصحي للمترددات على المبادرة.

واستكمل محافظ جنوب سيناء جولته بالمرور على مختلف أرجاء السوق القديم، لمتابعة حركة المواطنين والسائحين، وانتظام الأنشطة والخدمات، والاطمئنان على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للمنطقة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية والارتقاء بالخدمات المقدمة في المناطق السياحية، بما يليق بمكانة شرم الشيخ كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

ووجّه المحافظ بالاهتمام بتنظيم حركة المواطنين والسائحين داخل المنطقة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى، مع الحفاظ على انتظام الأنشطة والخدمات وتقديم تجربة متميزة لرواد السوق القديم.

وشدد على أهمية الحفاظ على الطابع المميز للمنطقة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات بصورة مستمرة، بالتوازي مع دعم الفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية وإثراء تجربة الزائرين.

وتُعد منطقة السوق القديم من أبرز المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، لما تتميز به من طابع معماري مميز وتنوع في الأنشطة التجارية والترفيهية، فضلًا عن احتضانها مسجد الصحابة، أحد أبرز المعالم الدينية والسياحية بالمدينة، والذي يستقطب أعدادًا كبيرة من الزائرين من مختلف ، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة تجمع بين المقومات السياحية والثقافية والترفيهية.

جنوب سيناء شرم الشيخ المحافظ مبادرة انت الأساس

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