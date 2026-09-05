ضبط مدرب بصالة ألعاب رياضية ادعى كذبا بتجاوز فرد شرطة معه بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تهديد القائم على النشر لأحد أفراد الشرطة بالتعدى عليه بزعم قيام الأخير بإستيقافه لفحص تراخيص دراجته النارية والتحدث معه بطريقة غير لائقة حال إستقلالها وبصحبته زوجته بأحد الطرق بالقاهرة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ أغسطس الماضى وحال قيام قوة أمنية من قسم شرطة مصر القديمة بمتابعة الحالة المرورية بأحد الميادين بدائرة القسم قام أحد أفراد الشرطة بإستيقاف الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مدرب بصالة ألعاب رياضية "سبق إتهامه فى قضية حريق عمد" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر) حال قيادته دراجته النارية وبرفقته أسرته لفحص التراخيص، فقام بإفتعال مشادة كلامية مع فرد الشرطة المذكور بزعم التحدث معه بطريقة غير لائقة أمام زوجته دون إظهار التراخيص وقام بمغافلته وإنصرف بدراجته .

أمكن ضبط الظاهر بمقطع الفيديو والدراجة النارية قيادته "سارية التراخيص"، وبمواجهته أقر بإفتعاله المشادة لعدم حمله رخصة قيادة ، والإدعاء كذباً بتجاوز أفراد الشرطة معه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته لمشاهدته فرد الشرطة حال إلتقاطه رقم دراجته النارية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.