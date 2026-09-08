إيبارشية هولندا تنظم مؤتمرًا للدفاعيات بمشاركة أكثر من 700 شخص

نظمت إيبارشية هولندا مؤتمرًا للدفاعيات، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بالعاصمة الهولندية أمستردام، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.

حاضر في المؤتمر، البروفيسور الدكتور چورچ باسيليوس، أستاذ علم الدفاعيات في الكليات والمعاهد القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والذي قدم أربع محاضرات لشباب كنائس الإيبارشية من الأعمار المختلفة وأيضًا للآباء الكهنة وخدام الشباب ومدارس الأحد وكل خدام الإيبارشية.

تضمنت موضوعات المؤتمر ومناقشاته: الإيمان والمنطق، وأساسيات إيماني، وأساليب الكرازة، والنعمة والحق.

وأعقب كل محاضرة حوار مفتوح وإجابة أسئلة الحضور، حيث شهد المؤتمر حضورًا كبيرًا جدًّا بلغ أكثر من ٧٠٠ مشارك ومشاركة.