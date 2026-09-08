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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 10 أندية.. انعقاد الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للقدرة الرياضية

القدرة الرياضية
القدرة الرياضية
محمد سمير

في أجواء اتسمت بالثقة والتعاون، انعقدت الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للقدرة الرياضية برئاسة محمد دسوقى صبيحة، وذلك بنادي معهد شلل الأطفال بإمبابة، بمشاركة 10 أندية رياضية من الهيئات التي تمارس نشاط القدرة الرياضية.

وجاء انعقاد الجمعية التأسيسية ليعكس حالة من الثقة والوعي لدى الأندية المشاركة بأهمية تأسيس اتحاد متخصص يرعى نشاط القدرة الرياضية ويعمل على تطويره والارتقاء به خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الثقة في مجلس إدارة الاتحاد الجديد، الذي يضم مجموعة مميزة من الكوادر التي حظيت بثقة الحضور.

وشهدت الجمعية مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرحلة التأسيسية للاتحاد، وفي مقدمتها وضع الأطر التنظيمية والإدارية، واستعراض أهداف الاتحاد وخططه المستقبلية، بما يسهم في تطوير رياضة القدرة والارتقاء بمستوى الممارسين واللاعبين.

وأكد المشاركون أهمية وجود اتحاد متخصص يمثل رياضة القدرة ويعمل على تنظيم مسابقاتها، ووضع أسس واضحة لممارسة اللعبة، إلى جانب دعم الأندية والهيئات المهتمة بها، واكتشاف المواهب والعمل على إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.

تأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام المتزايد برياضات القوة والقدرة، وحرص القائمين على المشروع على تأسيس اتحاد يمتلك رؤية واضحة للنهوض باللعبة، وفق الأطر واللوائح المنظمة للاتحادات الرياضية.

ومن المنتظر أن تستكمل إجراءات تأسيس الاتحاد خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال المسار القانوني والإداري اللازم لبدء ممارسة اختصاصاته والعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتطوير رياضة القدرة في مصر.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للقدرة الرياضية تحت التأسيس برئاسة محمد دسوقى صبيحة، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على دعم هذه الخطوة المهمة، والمساهمة في مساندة جهود تأسيس الاتحاد الجديد.

كما أعرب محمد دسوقي صبيحة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للقدرة الرياضية تحت التأسيس، عن خالص تقديره لزملائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ونادى شباب المنوفية على توجيه الدعوة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة برئاسة محمد منجد عليمى ، و الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصرى للقدرة الرياضية و البوتشا، مؤكدًا أعتزازه بالتعاون معه، ومتمنيًا أن يحقق المجلس تطلعات أسرة رياضة القدرة خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس الاتحاد ،الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي معهد شلل الأطفال بإمبابة، رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذى، على حسن الاستقبال والتنظيم، وما قدمه النادي من دعم لإنجاح فعاليات الجمعية التأسيسية.

كما خصّ بالشكر إبراهيم أمين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، ورئيس اتحاد رفع الأثقال البارالمبي، تقديرًا لدوره وحسن استقباله ودعمه لهذه الخطوة.

وأكد محمد دسوقي صبيحة، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على وضع أسس قوية للاتحاد المصري للقدرة الرياضية، بما يسهم في نشر وتطوير اللعبة، وخدمة الأندية واللاعبين، وخلق بيئة رياضية قادرة على زيادة قاعدة الممارسة فى مختلف محافظات مصر وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وأختتم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للقدرة الرياضية تحت التأسيس ،حديثه بالدعاء بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن تأسيس الاتحاد يمثل خطوة جديدة نحو مستقبل أفضل لرياضة القدرة الرياضية في مصر.

الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للقدرة الرياضية اتحاد المصرى للقدرة الرياضية الجمعية التأسيسية 10 أندية

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