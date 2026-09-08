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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة أعلام إسبانيا.. بيان رسمي من ريال مدريد قبل مواجهة إنتر بساعات

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

حسم نادي ريال مدريد الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن الأنباء التي تحدثت عن وجود قرار بمنع الجماهير من إدخال الأعلام الإسبانية إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع ضيفه إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة القارية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأصدر النادي الملكي بيانًا رسميًا نفى خلاله بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه لم يصدر أي تعليمات تتعلق بحظر دخول الأعلام الإسبانية إلى مدرجات ملعبه.

وأوضح ريال مدريد أن الأمر لا يقتصر على الأعلام الإسبانية فقط، بل يشمل أيضًا الأعلام الرسمية الخاصة بالمناطق والمدن والمجتمعات الذاتية في إسبانيا، مشددًا على عدم وجود أي قيود بهذا الشأن.

وأكد النادي أن الإجراءات واللوائح المعمول بها داخل ملعب سانتياجو برنابيو تتوافق بشكل كامل مع القوانين والتشريعات السارية في البلاد، وبالتالي فإن الجماهير بإمكانها إدخال الأعلام الرسمية لإسبانيا إلى الملعب بصورة طبيعية ودون قيود.

ويأتي توضيح ريال مدريد قبل ساعات قليلة من انطلاق مواجهته الأوروبية أمام إنتر ميلان، في لقاء يحظى باهتمام كبير مع بداية رحلة الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد الريال بيان ريال مدريد إنتر دوري أبطال أوروبا

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