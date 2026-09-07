عمرو أديب: حزب حماة وطن تبرع بـ 500 ألف جنيه لترميم مدرسة في القليوبية

علق الإعلامي عمرو أديب، على جولة محافظ القليوبية في المدارس قبل بدء العام الدراسي .



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" حزب حماة وطن تبرع بـ 500 الف جنيه لترميم مدرسة في محافظة القليوبية دخلها محافظ القليوبية في جولة اليوم ".



وتابع عمرو أديب:" المعلمين بتوعنا في القليوبية ممكن يخشوا في يومين ويخلوا المدارس المتهالكة اللي في القليوبية أحسن حاجة ".

وأكمل عمرو أديب:" المحافظ ده نزل مدرستين وكنت أتخيل إن نماذج النوعية دي من المدارس اللي الديسكات متهالكة والزبالة موجودة فيها انتهت ".