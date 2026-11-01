قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا وفرنسا تبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط

كندا وفرنسا تبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط
كندا وفرنسا تبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط
أ ش أ

 بحثت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، متانة العلاقات الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لدفع الأولويات المشتركة عبر مجموعة السبع، والمنظمة الدولية للفرنكفونية، ومجموعة العشرين، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف، كما ناقشا فرص توسيع التعاون في مجال التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي عقد يومي الجمعة والسبت في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وأفادت الحكومة الكندية، في بيان اليوم الأحد، بأنه انطلاقا من الزخم الذي أفرزته القمة الكندية الأوروبية التي استضافتها مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك، بحث الوزيران دور فرنسا في دفع الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي، بما يشمل الجهود الرامية إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجالي أمن الطاقة والتعاون الإقليمي.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، مؤكدين دعمهما لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. وشددا على أهمية مواصلة تقديم المساعدات العسكرية وغيرها من أشكال الدعم لأوكرانيا.

كما تناول اللقاء جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة، وأهمية استمرار التنسيق الدولي لدفع الحلول الدبلوماسية للصراعات القائمة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق بين كندا وفرنسا دعما للأمن عبر الأطلسي والنظام الدولي القائم على القواعد.

وتبادل الوزيران كذلك وجهات النظر بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع الإنسانية والاستقرار الإقليمي، وأهمية حماية المدنيين.

وأكد الوزيران مجددا مواصلة تعاونهما الوثيق، معربين عن تطلعهما إلى استكمال المباحثات خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، المقرر عقده يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في مدينة مرسيليا الفرنسية.

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متانة العلاقات الوثيقة بين البلدين حلف شمال الأطلسي الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

الدكتورة راندا مصطفى

تضامن النواب: تدشين الداخلية خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى وطلبات ذوي الإعاقة خطوة مهمة

مجلس النواب

برلمانية: نحتاج بيئة تشريعية جاذبة لتعزيز آليات التمويل المُبتكر

السيارات الكهربائية

برلماني: إنتاج السيارات الكهربائية بمصانع النصر يضع مصر على طريق امتلاك تكنولوجيا المستقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد