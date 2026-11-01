كندا وفرنسا تبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط

بحثت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، متانة العلاقات الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لدفع الأولويات المشتركة عبر مجموعة السبع، والمنظمة الدولية للفرنكفونية، ومجموعة العشرين، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف، كما ناقشا فرص توسيع التعاون في مجال التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي عقد يومي الجمعة والسبت في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وأفادت الحكومة الكندية، في بيان اليوم الأحد، بأنه انطلاقا من الزخم الذي أفرزته القمة الكندية الأوروبية التي استضافتها مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك، بحث الوزيران دور فرنسا في دفع الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي، بما يشمل الجهود الرامية إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجالي أمن الطاقة والتعاون الإقليمي.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، مؤكدين دعمهما لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. وشددا على أهمية مواصلة تقديم المساعدات العسكرية وغيرها من أشكال الدعم لأوكرانيا.

كما تناول اللقاء جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة، وأهمية استمرار التنسيق الدولي لدفع الحلول الدبلوماسية للصراعات القائمة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق بين كندا وفرنسا دعما للأمن عبر الأطلسي والنظام الدولي القائم على القواعد.

وتبادل الوزيران كذلك وجهات النظر بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع الإنسانية والاستقرار الإقليمي، وأهمية حماية المدنيين.

وأكد الوزيران مجددا مواصلة تعاونهما الوثيق، معربين عن تطلعهما إلى استكمال المباحثات خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، المقرر عقده يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في مدينة مرسيليا الفرنسية.