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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد أبو الغيط: وزير الخارجية هو المستشار الأول للرئيس في السياسة الخارجية.. والقرار مسؤولية منظومة متكاملة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن إدارة السياسة الخارجية المصرية تقوم على منظومة مؤسسية متكاملة تضم عددًا من الجهات المعنية بالأمن القومي، مشددًا على أن وزير الخارجية يظل المستشار الرئيسي الأول لرئيس الدولة في ملفات السياسة الخارجية.

 منظومة كبيرة من المؤسسات

وقال السفير أحمد أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الدولة المصرية تمتلك منظومة كبيرة من المؤسسات التي تعمل في مجال الأمن القومي، من بينها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب أجهزة المخابرات والإعلام، موضحًا أن كل جهة تقدم رؤيتها وتقديرها للمواقف والأحداث وفقًا لاختصاصاتها.

وأضاف أبو الغيط أن التعامل مع أي حدث، سواء كان في أفريقيا أو في أي منطقة أخرى، قد يشهد تقديم تقديرات ورؤى مختلفة من مؤسسات الدولة، حيث تتناول كل جهة التطورات من منظور اختصاصها ومسؤولياتها، ثم تصل هذه التقديرات إلى رئيس الدولة لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضح أن رئيس الجمهورية يتلقى المعلومات والتقديرات من مختلف المؤسسات، ويجتمع بالمسؤولين المعنيين في إطار جماعي، بما يسمح بتكوين رؤية متكاملة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي.

وشدد أبو الغيط على أن وزير الخارجية يمثل المستشار الرئيسي الأول للرئيس في السياسة الخارجية، قائلًا إن دوره يتمثل في تقديم الرأي والمشورة وعرض التقديرات المتعلقة بالقضايا الدولية، إلى جانب تنفيذ السياسة الخارجية بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة.

 تنفيذ السياسة الخارجية

وأشار إلى أن تنفيذ السياسة الخارجية لا يقتصر على وزارة الخارجية وحدها، وإنما تشارك فيه جهات ومؤسسات متعددة، من بينها أجهزة المخابرات ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن العمل المشترك بين هذه المؤسسات يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة إدارة الدولة وعلاقاتها الخارجية.

أحمد أبو الغيط السفير أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية

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