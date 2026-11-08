قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وحماية العمالة غير المنتظمة.. ماذا يناقش «الشيوخ» غدًا؟

الشيوخ
الشيوخ
ماجدة بدوى

تفتح لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، غدًا الاثنين، ملفين يرتبطان بمستقبل التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال مناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب نشأت صلاح حتة، يستهدف أولهما تأهيل شباب محافظة المنيا لوظائف المستقبل، فيما يركز الثاني على تعزيز مظلة التأمين والدعم للعمالة غير المنتظمة والعمالة الحرة.

وتأتي المناقشات في إطار بحث آليات ربط الشباب باحتياجات سوق العمل الحديثة، ومواجهة بطالة الخريجين، بالتوازي مع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للفئات التي لا تتمتع بفرص عمل مستقرة أو تغطية تأمينية كافية.

مجمع دولي بالمنيا لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل

ويتناول الاقتراح الأول إنشاء مجمع دولي لتدريب وتأهيل الشباب بمحافظة المنيا على مهن المستقبل، خاصة تخصصات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بما يتيح إعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وأوضح النائب نشأت صلاح حتة أن المقترح يستهدف تطوير مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات التكنولوجية المطلوبة في الوظائف الحديثة، بما يسهم في مواجهة بطالة الخريجين وفتح مسارات جديدة للتشغيل، بدلًا من اقتصار فرص العمل على التخصصات التقليدية.

تأمين العمالة غير المنتظمة.. تحرك لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وعلى الجانب الآخر، تبحث اللجنة الاقتراح الثاني بشأن تفعيل دور الصندوق الوطني لتأمين ومساعدة العمالة غير المنتظمة والعمالة الحرة، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات وتوفير سبل الدعم والمساندة اللازمة لها.

ويستهدف المقترح دعم الفئات التي تعمل دون ارتباط وظيفي مستقر، وتطوير آليات الاستفادة من منظومة التأمين والمساعدة، بما يعزز الأمان الاجتماعي والاقتصادي للعمالة الحرة وغير المنتظمة.

ممثلو 6 وزارات أمام اللجنة لبحث آليات التنفيذ

ومن المقرر أن تشهد المناقشات حضور ممثلي وزارات العمل، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، لبحث المقترحين والاستماع إلى رؤى الجهات المعنية بشأن آليات التنفيذ.

وتجمع أجندة اللجنة بين مسارين أساسيين؛ أولهما الاستثمار في مهارات الشباب والتكنولوجيا باعتبارهما مدخلًا لزيادة فرص التشغيل، والثاني توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة، بما يدعم استقرار سوق العمل.

بمجلس الشيوخ لجنة الطاقة البيئة والقوى المهندس أسامة كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

أذكار المساء بعد أذان المغرب

أذكار المساء بعد أذان المغرب.. رددها لتحصين نفسك وطلب الطمأنينة والبركة

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يحاضر عن صناعة الوعي ومعالجة قضايا الواقع.. غدا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. حكم التوبة من الذنوب والمعاصي والأمور المحرمة هل يقبلها الله؟.. ما نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية؟..هل أخرج الزكاة على الوديعة البنكية فقط أم العائد أيضًا؟

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد