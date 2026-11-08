تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وحماية العمالة غير المنتظمة.. ماذا يناقش «الشيوخ» غدًا؟

تفتح لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، غدًا الاثنين، ملفين يرتبطان بمستقبل التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال مناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب نشأت صلاح حتة، يستهدف أولهما تأهيل شباب محافظة المنيا لوظائف المستقبل، فيما يركز الثاني على تعزيز مظلة التأمين والدعم للعمالة غير المنتظمة والعمالة الحرة.

وتأتي المناقشات في إطار بحث آليات ربط الشباب باحتياجات سوق العمل الحديثة، ومواجهة بطالة الخريجين، بالتوازي مع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للفئات التي لا تتمتع بفرص عمل مستقرة أو تغطية تأمينية كافية.

مجمع دولي بالمنيا لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل

ويتناول الاقتراح الأول إنشاء مجمع دولي لتدريب وتأهيل الشباب بمحافظة المنيا على مهن المستقبل، خاصة تخصصات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بما يتيح إعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وأوضح النائب نشأت صلاح حتة أن المقترح يستهدف تطوير مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات التكنولوجية المطلوبة في الوظائف الحديثة، بما يسهم في مواجهة بطالة الخريجين وفتح مسارات جديدة للتشغيل، بدلًا من اقتصار فرص العمل على التخصصات التقليدية.

تأمين العمالة غير المنتظمة.. تحرك لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وعلى الجانب الآخر، تبحث اللجنة الاقتراح الثاني بشأن تفعيل دور الصندوق الوطني لتأمين ومساعدة العمالة غير المنتظمة والعمالة الحرة، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات وتوفير سبل الدعم والمساندة اللازمة لها.

ويستهدف المقترح دعم الفئات التي تعمل دون ارتباط وظيفي مستقر، وتطوير آليات الاستفادة من منظومة التأمين والمساعدة، بما يعزز الأمان الاجتماعي والاقتصادي للعمالة الحرة وغير المنتظمة.

ممثلو 6 وزارات أمام اللجنة لبحث آليات التنفيذ

ومن المقرر أن تشهد المناقشات حضور ممثلي وزارات العمل، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، لبحث المقترحين والاستماع إلى رؤى الجهات المعنية بشأن آليات التنفيذ.

وتجمع أجندة اللجنة بين مسارين أساسيين؛ أولهما الاستثمار في مهارات الشباب والتكنولوجيا باعتبارهما مدخلًا لزيادة فرص التشغيل، والثاني توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة، بما يدعم استقرار سوق العمل.