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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلمة حلوة أثرها كبير ورشة توعوية للأطفال بمتحف شرم الشيخ

ورشة توعوية للأطفال بمتحف شرم الشيخ
ورشة توعوية للأطفال بمتحف شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

نظم متحف شرم الشيخ ورشة توعوية للأطفال تحت عنوان "كلمة حلوة ..أثرها كبير"، وذلك في إطار تعزيز ثقافة الاحترام ومناهضة التنمر، بالإضافة إلى تقديم أنشطة تعليمية وتفاعلية تسهم في بناء وعى الأطفال.
أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة استهدفت فئة الأطفال من 8 إلى 14 عامًا، لتوعيتهم بأهمية الكلمة وتأثيرها في نفوس الآخرين، والتعريف بصور التنمر المختلفة، سواء المرتبطة بالمظهر الخارجي أو لون البشرة أو الإعاقة أو طريقة الكلام والحركة، إلى جانب التنمر اللفظي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية احترام الاختلاف وتقبّل الآخر وعدم السخرية من أي شخص بسبب صفاته أو قدراته.

متحف شرم الشيخ 

 

 تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.

متحف شرم الشيخ متحف شرم شرم الشيخ كلمة حلوة متاحف

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