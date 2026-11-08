وزارة العمل تعلن 445 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 12600 جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توفير 445 فرصة عمل جديدة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة، ضمن نشرة التوظيف لشهر نوفمبر 2026، بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الصناعة والكهرباء والأغذية والتجارة، وتتوزع الوظائف على عدد من التخصصات، من بينها عمال الإنتاج وفنيو الكهرباء وشيفات الفطائر ومساعدو الشيف والكاشير وبائعو الحلوى ومقدمو الطلبات وعمال الخدمات.

وتصل الرواتب المعلنة لبعض الوظائف إلى 12600 جنيه شهريًا، بحسب التخصص ومتطلبات العمل، مع توفير عدد من المزايا للعاملين، تشمل التأمين الطبي والاجتماعي والمواصلات والوجبات اليومية والمكافآت السنوية، وفقًا لطبيعة الوظيفة والشركة المعلنة عنها.

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وتتصدر شركة أرما للصابون والكيماويات قائمة الشركات المشاركة في النشرة من حيث عدد الوظائف، بإعلان حاجتها إلى تعيين 200 عامل إنتاج، بينما توفر شركة إيتوال لصناعة وتجارة الحلوى 155 فرصة عمل في تخصصات متنوعة، إلى جانب فرص أخرى لدى شركتي كريستال عصفور إنترناشونال وأي للكهرباء والطاقة.

وفيما يلي تفاصيل الوظائف المتاحة، وأعداد المطلوبين، والمؤهلات المطلوبة، وشروط السن والخبرة، والرواتب والمزايا، وأماكن العمل وأرقام الهواتف المخصصة للتواصل والتقديم.

ما تفاصيل وظائف وزارة العمل للمؤهلات المتوسطة في نوفمبر 2026؟

تتضمن نشرة التوظيف الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل مجموعة من الوظائف المتاحة لدى شركات القطاع الخاص، بإجمالي 445 فرصة عمل، وتستهدف الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة، مع تنوع التخصصات المطلوبة لتشمل مجالات الإنتاج والصناعات الكهربائية وصناعة وتجارة الحلوى.

وتختلف شروط الالتحاق بهذه الوظائف من شركة إلى أخرى، سواء من حيث المؤهل الدراسي أو السن أو الخبرة العملية، كما تتباين الرواتب والمزايا المقدمة للعاملين، وهو ما يتيح للباحثين عن فرص عمل إمكانية التعرف على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

كيف تحصل على وظيفة عامل إنتاج في شركة أرما للصابون والكيماويات؟

أعلنت شركة أرما للصابون والكيماويات عن حاجتها إلى تعيين 200 عامل إنتاج، ضمن الوظائف الجديدة المدرجة في نشرة وزارة العمل لشهر نوفمبر 2026، مع تحديد مجموعة من الشروط المتعلقة بالمؤهل الدراسي والسن، إلى جانب تقديم راتب شهري ومزايا للعاملين.

وجاءت تفاصيل الوظائف المطلوبة في الشركة على النحو الآتي:

المسمى الوظيفي: عامل إنتاج.

عدد الوظائف المطلوبة: 200 عامل.

المؤهل الدراسي: متوسط صناعي.

السن المطلوب: من 21 إلى 35 سنة.

الراتب الشهري: 10850 جنيهًا.

المزايا الوظيفية: تأمين طبي واجتماعي ومواصلات ووجبات يومية.

مكان العمل: العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

رقم التواصل والتقديم: 01018514848.

وتعد هذه الوظائف من الفرص المتاحة لحملة المؤهلات المتوسطة الصناعية، حيث حددت الشركة طبيعة المؤهل المطلوب والفئة العمرية المقبولة، إلى جانب توفير مجموعة من المزايا المرتبطة ببيئة العمل، ويمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر رقم الهاتف المعلن للاستفسار عن إجراءات الالتحاق بالوظيفة.

ما شروط التقديم على وظائف شركة كريستال عصفور إنترناشونال؟

توفر شركة كريستال عصفور إنترناشونال 20 فرصة عمل جديدة بمسمى عامل إنتاج، ضمن الوظائف المعلنة في نشرة وزارة العمل لشهر نوفمبر 2026، وتستهدف هذه الفرص الحاصلين على مؤهل متوسط، مع اشتراط توافر خبرة سابقة في المجال.

وتتمثل تفاصيل الوظائف المتاحة بالشركة في الآتي:

المسمى الوظيفي: عامل إنتاج.

عدد الوظائف المطلوبة: 20 عاملًا.

المؤهل الدراسي: متوسط.

السن المطلوب: من 20 إلى 30 سنة.

الخبرة المطلوبة: سنة واحدة في المجال.

مكان العمل: شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.

أرقام التواصل والتقديم: 01253234336 / 01202949444.

وتشترط الشركة توافر خبرة عملية لمدة سنة واحدة في المجال، إلى جانب الالتزام بالفئة العمرية المحددة، ويمكن للراغبين في الحصول على إحدى هذه الوظائف التواصل مباشرة مع الشركة عبر أرقام الهواتف المعلنة لمعرفة تفاصيل التقديم.

كم راتب فني الكهرباء في شركة أي للكهرباء والطاقة؟

أعلنت شركة أي للكهرباء والطاقة عن توافر 70 فرصة عمل جديدة لشغل وظيفة فني كهرباء، ضمن نشرة وظائف وزارة العمل لشهر نوفمبر 2026، وتقدم الشركة رواتب شهرية تتراوح من 8190 إلى 12600 جنيه، بالإضافة إلى عدد من المزايا التأمينية والمكافآت للعاملين.

وجاءت شروط وتفاصيل الوظائف المعلنة كما يلي:

المسمى الوظيفي: فني كهرباء.

عدد الوظائف المطلوبة: 70 فنيًا.

المؤهل الدراسي: متوسط.

السن المطلوب: من 25 إلى 35 سنة.

الراتب الشهري: من 8190 إلى 12600 جنيه.

المزايا الوظيفية: تأمين صحي واجتماعي ومكافأة سنوية.

مكان العمل: جولف سنترال مول بالم هيلز الشيخ زايد.

رقم التواصل والتقديم: 01272138789.

وتوفر هذه الوظائف فرصة للراغبين في العمل بمجال الكهرباء، مع تحديد نطاق الراتب الشهري وفقًا لما أعلنته الشركة، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي والمكافأة السنوية، ويمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر رقم الهاتف المخصص للاستفسارات بشأن الوظائف المتاحة.

ما الوظائف المتاحة في شركة إيتوال لصناعة وتجارة الحلوى؟

تضمنت نشرة وزارة العمل لشهر نوفمبر 2026 فرص عمل متنوعة لدى شركة إيتوال لصناعة وتجارة الحلوى، بإجمالي 155 وظيفة موزعة على عدد من التخصصات، بما يتيح فرصًا للباحثين عن العمل في مجالات إعداد المنتجات الغذائية والبيع وخدمة العملاء والخدمات.

وتشمل الوظائف التي أعلنت عنها الشركة التخصصات والأعداد الآتية:

شيف فطائر: 5 وظائف.

مساعد شيف: 10 وظائف.

كاشير: 20 وظيفة.

بائع حلوى: 70 وظيفة.

مقدم طلبات: 20 وظيفة.

عامل خدمات: 30 وظيفة.

وتتنوع هذه الفرص بين الوظائف المرتبطة بإعداد المنتجات وبيعها، والوظائف الخاصة بالتعامل مع العملاء وتقديم الطلبات، إلى جانب أعمال الخدمات، ويصل إجمالي الوظائف المعلنة بالشركة إلى 155 فرصة عمل.

أين وكيف يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل نوفمبر 2026؟

أتاحت وزارة العمل عدة وسائل للتقديم على فرص العمل المدرجة ضمن نشرة التوظيف لشهر نوفمبر 2026، بما يسمح للراغبين في الحصول على وظيفة بالتواصل مع الجهات المختصة أو الشركات المعلنة عن احتياجاتها من العمالة.

وتشمل طرق التقديم المتاحة الوسائل الآتية:

1- الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل

يمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر، للاستفسار عن الوظائف المتاحة وإجراءات التقديم.

2- مديريات العمل بالمحافظات

تتيح مديريات العمل المنتشرة في مختلف المحافظات إمكانية متابعة فرص العمل المعلنة والتعرف على إجراءات التقديم، بما يسهل وصول الباحثين عن وظائف إلى الجهات المختصة.

3- التواصل المباشر مع الشركات

يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، من خلال أرقام الهواتف المحددة لكل وظيفة، للاستفسار عن الشروط والتفاصيل المطلوبة وإجراءات التقديم.

4- الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل

يستطيع الباحثون عن فرص عمل متابعة الوظائف المعلنة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، والتعرف على تفاصيل نشرة التوظيف والفرص المتاحة.

ما أبرز الرواتب والمزايا في وظائف وزارة العمل الجديدة؟

تتضمن الوظائف المعلنة تفاوتًا في الرواتب والمزايا وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص المطلوب، حيث يبلغ الراتب الشهري لوظيفة عامل الإنتاج في شركة أرما للصابون والكيماويات 10850 جنيهًا، بينما تتراوح رواتب فنيي الكهرباء في شركة أي للكهرباء والطاقة من 8190 إلى 12600 جنيه.

كما تشمل المزايا المعلنة التأمين الطبي والاجتماعي والمواصلات والوجبات اليومية بالنسبة إلى وظائف شركة أرما للصابون والكيماويات، في حين توفر شركة أي للكهرباء والطاقة تأمينًا صحيًا واجتماعيًا ومكافأة سنوية.

وتتيح نشرة التوظيف للشباب التعرف على مجموعة متنوعة من الفرص المتاحة في القطاع الخاص، مع ضرورة مراجعة شروط كل وظيفة والتأكد من توافق المؤهل الدراسي والسن والخبرة المطلوبة قبل التواصل مع الشركة أو التوجه إلى الجهات المختصة للتقديم.