مواصفات نيسان باترول 2027 الجديدة

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

نيسان باترول 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: نيسان باترول موديل 2027، وتنتمي باترول لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد نيسان باترول 2027

نيسان باترول 2027

تأتى سيارة نيسان باترول 2027 في سوق السيارات المصري بطول 5350 مم، وعرض 2030 مم، وارتفاع 1955 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3075 مم .

محرك نيسان باترول 2027

نيسان باترول 2027

قوة سيارة نيسان باترول 2027 تصل إلي حصان، وبها محرك سعة 3800 سي سي، وبها خزان وقود سعة 97 لتر، وعزم دوران 368 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ نيسان باترول 2027

نيسان باترول 2027

زودت سيارة نيسان باترول 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات نيسان باترول 2027

تحتوي سيارة نيسان باترول 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Velour، وبها Roof Rack، وبها Off-Road Tyres .

نيسان باترول 2027

ويوجد بـ سيارة باترول أيضا، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Start/Stop system، وبها Isofix .

سعر نيسان باترول 2027

نيسان باترول 2027

تبدأ أسعار سيارة نيسان باترول 2027 في السوق المصري من 8 مليون و 990 ألف جنيه، وتصل إلي 14 مليون جنيه .