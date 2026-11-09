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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو I5 2027 تباع بهذه المواصفات

بي ام دبليو I5 موديل 2027
بي ام دبليو I5 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 بي ام دبليو I5 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بي ام دبليو I5 موديل 2027 ، وتنتمي I5 لفئة السيارات السيدان .

محرك بي ام دبليو I5 موديل 2027

 بي ام دبليو I5 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو I5 موديل 2027 علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 193 كم/ساعة، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو I5 موديل 2027

 بي ام دبليو I5 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو I5 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات بي ام دبليو I5 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو I5 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية .

 بي ام دبليو I5 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو I5 أيضا، مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

سعر بي ام دبليو I5 موديل 2027

 بي ام دبليو I5 موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو I5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 6 مليون و 250 ألف جنيه .

بي ام دبليو i5 I5 موديل 2027 محرك بي ام دبليو I5 نظام إيموبليزر مواصفات بي ام دبليو I5 سعر بي ام دبليو I5 موديل 2027 مستقبل صناعة السيارات

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