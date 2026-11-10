وزير الخارجية الأمريكي: مصر شريك موثوق ويعتمد عليه وهناك تعاون في كافة الملفات

أكد وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، أن مصر شريك موثوق ويعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة، مشيدًا بسياساتها المتزنة في التعامل مع واشنطن.

وقال روبيو - خلال مؤتمر صحفي على مشاركته في اجتماع مجموعة السبع بفرنسا - " مصر لديها سياسة متزنة للتعامل مع الولايات المتحدة، وهي شريك يعتمد عليه.. ونحن شركاء جيدون، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية تتطلب موازنة المواقف، ومصر كانت شريكًا يعتمد عليه في كافة الموضوعات".

وفيما يتعلق بالمحادثات الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، والتي تستضيفها أبوظبي، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن اعتقاده بأن المحادثات ستكون مثمرة، مشيرًا إلى وجود الكثير من العمل الذي يجري في هذا الصدد.

وأوضح روبيو أن انخراط أوروبا في المحادثات يمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا ضرورة أن تكون الدول الأوروبية على طاولة المفاوضات، وأن تكون جميع الأطراف على دراية بما يحدث في كل خطوة، لافتًا إلى أن ذلك لا يمثل أهمية لروسيا وأوكرانيا فحسب، بل لأوروبا أيضًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها فريق يعمل عن كثب مع جميع الأطراف، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم، ومشيرًا إلى أن التركيز خلال اجتماعات اليوم انصب على الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأن الاجتماع كان جيدًا، مع توقع عقد المزيد من هذه الاجتماعات في ديسمبر بالدوحة.

وأكد روبيو وجود خمسة ممثلين من الاتحاد الأوروبي على طاولة المفاوضات في أبوظبي، نظرًا للدور الكبير الذي يتعين على الشركاء الاوروبيين القيام به في حل الصراع على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بإيران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحصار البحري والعقوبات كان لهما تأثير كبير ومدمر على طهران، مؤكدًا أن الوضع الحالي لن يستمر، وأن إيران لم يعد لديها سوى عدد ضئيل للغاية من براميل النفط التي عبرت قبل فرض الحصار البحري، مشيرًا إلى أنه بمجرد نفاد هذا المخزون لن تتمكن من الحصول على النفط.

وأضاف أن إيران تحاول في الوقت الراهن الإفلات من العقوبات الأمريكية، لكنها لن تتمكن من ذلك، معتبرًا أن أوضاع النظام الإيراني ستزداد سوءًا مع مرور الوقت، وأن هذا الأمر محسوم.

وشدد روبيو على أن الحصار البحري فعال، وأنه جاء وفقًا لما خطط له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويحظى بدعم الجميع.

وأشار إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وتدعو إلى المفاوضات، لكنها ستضطر في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات، لافتًا إلى أن حتى أكثر أعضاء النظام الإيراني تشددًا تأثروا بالعقوبات الأمريكية.

وأوضح أن الولايات المتحدة منفتحة على كافة الخيارات التي من شأنها إجبار إيران على تقديم تنازلات في النهاية، مؤكدًا أن هناك العديد من الوسطاء الذين يعملون في هذا الاتجاه، وأن واشنطن لا تثبط جهودهم، بل تشجعها، لكنها لن تقبل في النهاية بأي اتفاق لا يلبي شروطها.

وقال روبيو: «لا نريد الحرب، ولكن لا نريد اتفاقًا غير مقبول.. نريد إنهاء الحرب وألا تشعر إيران بأي تهديد، وهذا هدف مشترك، وتوحيد هذا الهدف سيؤدي إلى نجاح المحادثات».