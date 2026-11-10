الخارجية الألمانية: برلين تعد الداعم الرئيسي لدفاع أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان دافيد فاديفول، اليوم الثلاثاء أن ألمانيا تعد داعم رئيسي للدفاع الأوكراني وتقف بجانب كييف من أجل الحرية والأمن.

وكتب فاديفول، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نقف مع أوكرانيا من أجل الحرية والأمن لكافة أنحاء أوروبا.. إن باب الدبلوماسية مفتوح".

وبدأ أمس الاثنين اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الذي تستضيفه فرنسا بصفتها الرئيسة الحالية للمجموعة، وذلك بمقر وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية في العاصمة "باريس".

