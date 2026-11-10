إبراهيم ضيف: إدراج أذرع الإرهاب الأوروبية ضربة قاضية لمخططات التمويل والتمدد الإيديولوجي

صرح إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بأن قرار إدراج 35 كيانًا تابعًا لما يسمى "مجلس مسلمي أوروبا" يمثل ضربة قاسية ومستحقة لأجهزة التمويل وآليات التمدد الأيديولوجي للتنظيمات المتطرفة التي اتخذت من الخارج مسرحًا لإدارة أعمالها ومخططاتها المشبوهة ضد الشعوب والأوطان.

وأوضح ضيف، في بيان صحفي أصدره اليوم، أن حماية الشباب والمجتمعات من الوقوع في مصيدة الفكر المتطرف تتطلب رصدًا قانونيًا وأمنيًا دقيقًا لهذه الجمعيات والمؤسسات، التي تعمل تحت مسميات براقة ومؤسسات أهلية ودعوية ظاهرها الرحمة وباطنها السعي لإعادة تمويل وتغذية العنف والعمليات الإرهابية.

دعم كافة الخطوات والإجراءات الدستورية والقانونية

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني في مصر تقف صفًا واحدًا في دعم كافة الخطوات والإجراءات الدستورية والقانونية التي تطبقها السلطات القضائية لترسيخ سيادة القانون، وتجفيف منابع الدعم المالي والإعلامي للكيانات والرموز المدرجة على القوائم الرسمية.

وشدد ضيف على أهمية قيام المؤسسات والجهات الأوروبية بفتح تحقيقات موسعة حول أنشطة هذه الكيانات بعد صدور الأوامر القضائية المصرية، والتأكد من عدم استخدام الأراضي والمؤسسات الغربية لجمع التبرعات وتبييض الأموال لصالح أحزاب وتنظيمات محظورة ومصنفة إرهابية لدى القضاء.

وانتهى ضيف إلى أن حزب إرادة جيل يرى في هذا القرار رسالة طمأنة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بأن الدولة المصرية حريصة على تعقب خطوط التغذية الفكرية والمالية للتطرف، وأن استئصال أصل المشكلة يبدأ من ضرب المؤسسات الكبيرة والمجالس الإقليمية التي توفر التغطية والملاذ الآمن