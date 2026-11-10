حزب الجيل: إدراج "مجلس مسلمي أوروبا" على قوائم الإرهاب ضربة استباقية

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا وفي مقدمتهم مجلس مسلمي أوروبا وأفرعه ومؤسساته في مختلف الدول الأوروبية على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، يمثل خطوة قضائية وأمنية عالية الأهمية تجسد ريادة القضاء المصري وحزمه في مواجهة التنظيمات العابرة للحدود.

وأضاف "محمود"، في بيان، أن إدراج هذه المؤسسات والمجالس في أوروبا، والتي طالما اتخذت من الغطاء الاجتماعي والدعوي والتعليمي واجهة لنشاطاتها، يعكس الرؤية الثاقبة للأجهزة الأمنية والقضائية المصرية في تتبع جذور التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها وغسل أموالها، ليس فقط على المستوى المحلي بل والإقليمي والدولي.

تجفيف منابع التمويل العابرة للحدود

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن تجفيف خطوط الإمداد والتواصل بين التنظيم الدولي ومؤسساته الموازية في الخارج هو الخطوة المحورية لأي منظومة حماية شاملة للأمن القومي؛ فالأمن الاقتصادي واللوجستي للدول ينطلق أولاً من ترسيخ الاستقرار ومحاصرة أي شبكات قادرة على التأثير السلبي أو نقل الأموال والكوادر خارج نطاق القانون.

وثمن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية، مؤكدًا أن نشر هذا القرار في الوقائع المصرية يسقط كافة الأقنعة عن الكيانات والواجهات التي تستهدف أمن الدولة ومؤسساتها، ويوجه رسالة قاطعة للعالم أجمع بأن مصر ستظل القلعة الصامدة في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.