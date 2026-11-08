طارق فهمي: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث بكلية الطب بالقوات المسلحة تمثل حدثًا مهمًا

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن البنية التعليمية والفكرية للضابط المصري اختلفت تمامًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الاهتمام بالتأهيل وتعدد الكليات المتخصصة داخل القوات المسلحة، كلٌّ في مجاله.

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث بكلية الطب بالقوات المسلحة تمثل حدثًا مهمًا، وتعكس الاهتمام بقطاعات حيوية، في مقدمتها التعليم والصحة.

تطوير التعليم والصحة

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن دور القوات المسلحة في هذه المجالات شهد تطورًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى مساهمتها في بلورة المشروعات والعمل على تطوير منظومتي التعليم والصحة.

وأشار إلى أن الاهتمام بهذه القطاعات يأتي استجابة لأهمية النهوض بها، باعتبارها من المجالات الأساسية التي تحظى باهتمام المجتمع.

اهتمام بالتأهيل والكليات المتخصصة

ولفت فهمي إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والتأهيل داخل مختلف قطاعات القوات المسلحة، بدءًا من الأكاديمية العسكرية وصولًا إلى الكليات العسكرية المتخصصة.

وأكد أن تعدد هذه الكليات وتنوع مجالاتها يمثلان جانبًا مهمًا من تطور منظومة إعداد الضباط، وهو ما ينعكس على تكوينهم التعليمي والفكري.