ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور بمناقشات النواب .. تفاصيل

تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، غدا وبعد غد عدد من الملفات في مقدمتها مواجهة المغالاة في تكاليف الزواج والمهور، وترشيد نفقات تكوين الأسرة.

ترشيد نفقات الزواج

وتبحث اللجنة يوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين العابدين كامل سيد، بشأن سبل ترشيد نفقات الزواج ومواجهة المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويستهدف الاقتراح مناقشة سبل الحد من الأعباء المالية المتزايدة المرتبطة بالزواج، في ظل ارتفاع تكاليف الزواج وما يرتبط بها من متطلبات ومغالاة في المهور والنفقات، وبحث آليات نشر ثقافة التيسير في الزواج بما يساعد الشباب على تكوين الأسر، ويحد من الأعباء التي تواجه المقبلين على الزواج.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، بشأن تفعيل الأحكام المتعلقة بالزي الأزهري الواردة في القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.