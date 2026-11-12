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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خارجية البرلمان الأوكراني: لا مفاوضات مع موسكو دون وقف غير مشروط لإطلاق النار

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
هاني حسين

قال الدكتور أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، إن مناقشة الضمانات الأمنية تتطلب أولًا تحديد طبيعة التهديد الذي يواجه أمن أوكرانيا وأوروبا، معتبرًا أن العدوان الروسي والنهج الاستعماري الذي تنتهجه موسكو، بحسب وصفه، يمثلان التهديد الأمني الوحيد القائم حاليًا في القارة الأوروبية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا انتهكت القانون الدولي بمهاجمة أوكرانيا، فضلًا عن شن حرب هجينة ضد الدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن تستهدف أي ضمانات أمنية مواجهة هذه التهديدات ومنع تكرارها.

وأوضح أن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها هي التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط على طول خط الجبهة الحالي، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يسبق استئناف المفاوضات أو بدء بحث الترتيبات المتعلقة بالضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا.

وأكد ميريزكو أن الضمانات الأمنية ينبغي أن تُمنح لأوكرانيا باعتبارها الطرف الذي تعرض للعدوان، مشيرًا إلى أن روسيا، من وجهة نظره، لا تحتاج إلى ضمانات أمنية لأنها الطرف المعتدي وليست ضحية لأي عدوان.

وشدد على أن أوكرانيا والدول الأوروبية لا تعتزم مهاجمة روسيا، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في وقف إطلاق النار، ثم توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا تحول دون تكرار العدوان الروسي.

أوكرانيا روسيا كييف موسكو اخبار التوك شو

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