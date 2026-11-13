بسبب فيديوهات خادشة.. القبض على 4 صانعات محتوى بالجيزة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات حال تواجدهن بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزتهن (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")، وبمواجهتهن إعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





