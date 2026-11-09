ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنك وفيتامين سي معا؟.. فوائد مهمة للمناعة في الشتاء

مع بداية الطقس البارد، يتزايد الاهتمام بتناول الفيتامينات والمعادن التي تساعد الجسم على مواجهة العدوى والحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي، ويبرز الزنك وفيتامين سي باعتبارهما من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم لأداء وظائفه بصورة طبيعية.

ويلجأ بعض الأشخاص إلى الجمع بينهما من خلال المكملات الغذائية، بهدف تعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، لكن الأبحاث تشير إلى أن لكل عنصر دورًا مختلفًا، وأن الفوائد المحتملة لا تعني ضمان الوقاية من الأمراض أو التخلص من العدوى.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «Verywell Health»، قد يساهم فيتامين سي في تخفيف بعض أعراض نزلات البرد، بينما تشير دراسات إلى إمكانية استفادة بعض المصابين من الزنك عند تناوله في المراحل الأولى للمرض، مع اختلاف النتائج بحسب الجرعة ونوع المستحضر وتوقيت الاستخدام.

كيف يؤثر الزنك وفيتامين سي في جهاز المناعة؟

يحتاج الجهاز المناعي إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن حتى يتمكن من أداء مهامه في حماية الجسم من مسببات الأمراض، ويؤدي الزنك دورًا مهمًا في تكوين الخلايا المناعية ونموها وتنظيم استجابتها للعدوى.

كما يشارك هذا المعدن في تصنيع الحمض النووي وتجديد الخلايا وإصلاح الأنسجة، ويساعد الجسم على التئام الجروح، وقد يؤدي نقصه إلى إضعاف بعض وظائف المناعة وزيادة قابلية الجسم للإصابة بالعدوى.

في المقابل، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة، ويساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، فضلًا عن دوره في دعم نشاط خلايا الدم البيضاء التي تساهم في التصدي لمسببات الأمراض.

ويمتد تأثير فيتامين سي إلى وظائف أخرى، منها تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية والمشاركة في إنتاج الكولاجين، الذي يدخل في تكوين الجلد والأنسجة والأوعية الدموية.

وبالتالي، فإن الحصول على كميات مناسبة من العنصرين يساعد في الحفاظ على الوظائف الطبيعية للجهاز المناعي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في أحدهما.

هل يحمي تناول الزنك وفيتامين سي معًا من نزلات البرد؟

رغم أهمية العنصرين للمناعة، فإن الجمع بينهما لا يمثل وسيلة مؤكدة لمنع الإصابة بنزلات البرد، لكن بعض الأبحاث رصدت تأثيرات محتملة لكل منهما في مدة المرض وشدة الأعراض.

تأثير فيتامين سي على نزلات البرد

قد يساعد تناول فيتامين سي بانتظام في تقليل مدة الإصابة بنزلات البرد وشدة بعض الأعراض، لكن تأثيره في منع الإصابة بالعدوى لدى عامة الأشخاص محدود، ولا توجد أدلة كافية على أنه يوفر حماية كاملة منها.

دور الزنك في تقليل مدة المرض

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الزنك عند بداية ظهور أعراض نزلات البرد قد يساعد في تقصير فترة الإصابة، إلا أن هذه النتيجة تتأثر بنوع المستحضر المستخدم والجرعة وتوقيت تناوله.

ومن هنا، لا يمكن اعتبار المكملات التي تجمع بين الزنك وفيتامين سي علاجًا لنزلات البرد، كما لا ينبغي استخدامها بديلًا عن التقييم الطبي عند ظهور أعراض شديدة أو استمرار المرض.

ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الزنك؟

يحتاج الجسم إلى الزنك بكميات محددة، لكن تجاوز الجرعات المناسبة، خاصة لفترات طويلة، قد يؤدي إلى آثار جانبية تشمل الغثيان والقيء والصداع وآلام وتقلصات المعدة.

وقد تكون هناك مخاطر إضافية عند الاستمرار في تناول جرعات مرتفعة، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل امتصاص النحاس وحدوث نقص فيه، وهو عنصر ضروري لتكوين خلايا الدم والحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية.

هل الجرعات المرتفعة من فيتامين سي مفيدة؟

على الرغم من أن فيتامين سي من العناصر الضرورية للصحة، فإن تناول كميات كبيرة منه من خلال المكملات قد يسبب الإسهال والانتفاخ والغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي.

كما قد يرتبط الإفراط في تناوله بزيادة احتمالات تكوّن حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص، خاصة الذين لديهم استعداد سابق للإصابة بها أو عوامل خطر مرتبطة بصحة الكلى.

لذلك، لا تعني زيادة جرعة الفيتامينات والمعادن الحصول على مناعة أقوى، بل إن الالتزام بالاحتياجات اليومية يظل الخيار الأكثر أمانًا.

هل يتفاعل الزنك وفيتامين سي مع الأدوية؟

ينبغي الانتباه إلى استخدام المكملات بالتزامن مع بعض الأدوية، إذ يمكن أن يؤثر الزنك في امتصاص أنواع معينة من المضادات الحيوية، وهو ما قد يقلل من فاعليتها إذا لم يتم تنظيم مواعيد تناولها بصورة صحيحة.

كذلك، قد يؤدي تناول الزنك على معدة فارغة إلى الشعور بالغثيان أو اضطرابات المعدة، لذلك قد يكون تناوله مع الطعام مناسبًا لبعض الأشخاص، وفقًا لتعليمات المستحضر.

ويُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في تناول هذه المكملات، خاصة لمن يستخدمون أدوية بصورة منتظمة أو يعانون من أمراض مزمنة، لتحديد الجرعات المناسبة وتجنب أي تداخلات محتملة.

أطعمة غنية بالزنك وفيتامين سي لدعم المناعة

بدلًا من الاعتماد المباشر على المكملات الغذائية، يمكن الحصول على احتياجات الجسم من العنصرين من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة.

مصادر الزنك:

اللحوم الحمراء والدواجن.

المحار والأسماك والمأكولات البحرية.

العدس والفاصوليا.

المكسرات والبذور.

الحبوب الكاملة والأطعمة المدعمة.

مصادر فيتامين سي:

البرتقال والليمون والجريب فروت.

الفراولة والكيوي.

الفلفل الحلو.

البروكلي.

الطماطم والبابايا.

ويساعد التنوع في تناول هذه الأطعمة على توفير العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن يدعم الصحة العامة.

من يحتاج إلى مكملات الزنك وفيتامين سي؟

لا تمثل مكملات الزنك وفيتامين سي ضرورة لجميع الأشخاص خلال فصل الشتاء، إذ تعتمد الحاجة إليها على طبيعة النظام الغذائي والحالة الصحية ومدى وجود نقص في أحد العنصرين.

وقد تكون المكملات مفيدة للأشخاص الذين يعانون من نقص مثبت أو لديهم ظروف صحية تؤثر في امتصاص العناصر الغذائية، لكن استخدامها دون حاجة أو بجرعات مرتفعة لا يضمن تعزيز المناعة.