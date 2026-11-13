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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علاج أول مريض باللقاح الروسي المضاد للسرطان.. لم تُظهر أي أورام جديدة

علاج أول مريض باللقاح الروسي المضاد للسرطان
علاج أول مريض باللقاح الروسي المضاد للسرطان
هاجر هانئ

أفادت الجهة المطورة للقاح السرطان الروسي المخصص لكل مريض على حدة، بأن أول حالة خضعت للعلاج لم تُظهر أي أورام جديدة خلال فترة تجريبية امتدت لأربعة أشهر.

وأكد ألكسندر غينتسبورغ، مدير معهد "غاماليا" للأبحاث -الذي يشرف على تجارب لقاح "نيونكوفاك" (Neooncovac)- في مقابلة مع موقع "غازيتا.رو" (Gazeta.ru) يوم الأربعاء، أن النقائل السرطانية لدى المريض -أي الخلايا السرطانية التي انتشرت خارج الورم الأصلي- قد اختفت. ويواصل الأطباء فحص المريض شهرياً، مع خطط لمتابعة حالته الصحية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وقال غينتسبورغ: "حالته جيدة جداً؛ فبحلول يوم أمس، لم يُرصد ظهور أي أورام جديدة". وأضاف أن الأطباء يستخدمون تقنية التصوير المقطعي المحوسب (CT) عالي الدقة للكشف عن أي مؤشرات لوجود السرطان في العقد اللمفاوية أو في أي جزء آخر من جسم المريض.

وكان المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 60 عاماً شُخِّص بإصابته بسرطان الجلد (الميلانوما) في المرحلة الثالثة -حيث انتشر المرض خارج الورم الأصلي- قد بدأ في تلقي لقاح "نيونكوفاك" في شهر أبريل بمعهد "هيرزن" لأبحاث الأورام في موسكو. وفي يوليو، ذكر غينتسبورغ أن المريض بحالة جيدة، وأن جسمه طوّر استجابة مناعية قادرة على مكافحة السرطان.

يعتمد لقاح "نيونكوفاك" على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، ويُصمم خصيصاً لكل مريض؛ إذ يقوم الباحثون بتحليل المادة الوراثية من عينات الورم والأنسجة السليمة للمريض، ومن ثم تطوير لقاح يعمل على تدريب الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

وصف أندري كابرين، رئيس المركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، هذه التقنية بأنها نهج جديد جذرياً في علاج السرطان؛ إذ تهدف -بدلاً من استهداف الأورام مباشرة- إلى تدريب الجهاز المناعي في الجسم على التعرف على الخلايا الخبيثة وتدميرها.

لقاح السرطان الروسي

وأشار غينتسبورغ إلى أن المريض الأول عانى أحياناً من ارتفاع في درجة الحرارة تراوح بين 38 و38.5 درجة مئوية أثناء العلاج، لكن الحرارة كانت تنخفض في غضون ساعات بعد تناول أدوية خافضة للحرارة متعارف عليها. وأضاف أن مريضاً ثانياً -يخضع حالياً للعلاج ووصل إلى منتصف مرحلته- لم يظهر عليه أي ارتفاع في درجة الحرارة.

وحتى الآن، تلقى ستة مرضى هذا اللقاح، ومن المتوقع أن يخضع 20 مريضاً للعلاج في معهد "هيرزن" بحلول نهاية العام. كما من المقرر توسيع نطاق البرنامج ليشمل مناطق روسية أخرى.

ووفقاً لغينتسبورغ، يغطي نظام التأمين الصحي الإلزامي في روسيا تكاليف هذا العلاج، حيث تبلغ تكلفة إنتاج اللقاح المخصص لكل مريض، بالإضافة إلى البرنامج العلاجي الكامل، حوالي 7 ملايين روبل (ما يعادل 84,400 دولار أمريكي).

وقد خصصت وزارة الصحة تمويلاً لعلاج 120 مريضاً خلال العام الحالي والعام المقبل، بما في ذلك تكاليف المتابعة الطبية. ويعمل الباحثون أيضاً على تطوير لقاحات مخصصة لأنواع أخرى من السرطان، تشمل سرطانات البنكرياس، والكلى، والمثانة، والقولون والمستقيم، وسرطان الرئة غير صغير الخلايا، مع التخطيط للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة بحلول عام 2027.
 

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