تراجع أسعار سلع غذائية أساسية.. انخفاض الزيت والسكر والمكرونة

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأحد 15 نوفمبر 2026، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة أسعار المنتجات الأساسية في الأسواق.

وتضمنت قائمة السلع التي شهدت انخفاضًا الأرز والفول والدقيق والزيوت والسكر والمكرونة والعدس، مع تفاوت قيمة التراجع من سلعة إلى أخرى، بينما سجلت بعض المنتجات ارتفاعًا محدودًا أو تحركات متفاوتة.

أسعار الأرز والفول والدقيق

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.86 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.91 جنيه.

وتراجع سعر الفول المعبأ المجروش إلى نحو 61.56 جنيه للكيلو، بانخفاض بلغ 8.77 جنيه، كما انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ بنحو 1.68 جنيه، ليسجل نحو 27.32 جنيه.

تراجع أسعار الزيوت

شهدت أسعار الزيوت تراجعًا لافتًا، إذ بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 107.64 جنيه، بانخفاض قدره 6.54 جنيه.

وسجل لتر زيت الذرة نحو 126.23 جنيه، متراجعًا بنحو 8.27 جنيه، ليكون من أبرز المنتجات التي شهدت انخفاضًا في الأسعار خلال تعاملات الأحد.

السكر والمكرونة

بلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 33.36 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 2.47 جنيه.

كما سجلت عبوة المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 26.05 جنيه، بانخفاض بلغ 4.21 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.42 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.76 جنيه، متراجعًا بنحو 1.28 جنيه.

انخفاض أسعار العدس

امتدت التراجعات إلى عدد من أصناف العدس، حيث سجل كيلو العدس المعبأ الصحيح نحو 66.94 جنيه، بانخفاض بلغ 2.83 جنيه.

كما تراجع سعر أحد أصناف العدس المعبأ بنحو 6.72 جنيه، ليسجل نحو 63.05 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 67.42 جنيه.

تحركات متفاوتة في أسعار البيض

في المقابل، شهدت أسعار البيض تحركات متباينة، إذ ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض إلى نحو 122.10 جنيه، بزيادة قدرها 3 جنيهات.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء نحو 4.90 جنيه، والحمراء نحو 4.98 جنيه، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 140.18 جنيه، متراجعة بنحو 2.88 جنيه.

الشاي يسجل تراجعًا

وسجلت أسعار الشاي أيضًا انخفاضًا في متوسط سعر الكيلو، الذي بلغ نحو 237.42 جنيه، متراجعًا بنحو 16.05 جنيه.

وبلغ سعر عبوة شاي العروسة وزن 40 جرامًا نحو 10.57 جنيه، بينما سجلت عبوة شاي ليبتون بالوزن نفسه نحو 12.55 جنيه.

اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى

وتعكس الأرقام المعلنة متوسطات الأسعار المسجلة للسلع الغذائية في الأسواق، وقد يختلف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك من مكان إلى آخر، بحسب المنطقة ومنفذ البيع والعلامة التجارية وحجم العبوة.

وتأتي متابعة هذه المؤشرات في ظل اهتمام المواطنين بتغيرات أسعار السلع الأساسية، خاصة المنتجات التي تشهد إقبالًا يوميًا مثل الزيوت والسكر والأرز والبقوليات والمكرونة.