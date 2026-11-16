الري: محاسبة المسئولين عن تلوث المجاري المائية بالحبس وغرامة مالية

استجابةً لبلاغات المواطنين، تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري فورًا بعد رصد فيديو لواقعة قيام مواطن بإلقاء مخلفات صرف صحي في ترعة الجيزة بقرية أبو رجوان البحري بالجيزة.

وعلى الفور، اتخذت هندسة ري مزغونة كافة الإجراءات القانونية ضد المواطن، وتم تحرير محضر رقم (٧٢٣) لسنة ٢٠٢٦.

وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة هذه المخالفة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتؤكد الوزارة أن البلاغات لا تنتهي بتحرير المحاضر، بل تتبعها إجراءات ميدانية وقانونية تطبق على الجميع ويتم إزالة المخالفة ومحاسبة المتسببين فيها ايَّا كان موظفًا أو مواطنًا.