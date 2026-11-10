حملات رقابية على الأسواق برأس غارب لمتابعة الأسعار وصلاحية السلع الغذائية

كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب جولاتها الرقابية على المحال التجارية والمنافذ والأسواق، لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة، إلى جانب مراجعة توافر السلع الأساسية ومدى ملاءمة أسعارها للمواطنين.

تحرك تنفيذي لمراقبة الأسواق

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية اليومية للأسواق، وإحكام الرقابة على الأسعار، والتصدي للممارسات الاحتكارية أو أي مخالفات تضر بحقوق المستهلكين.

وفي هذا الإطار، كلفت المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، إدارة مركز معلومات التنمية المحلية بتنفيذ حملة موسعة لمراجعة توافر السلع الاستراتيجية، والتأكد من التزام التجار بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإعلان قوائم الأسعار في أماكن واضحة أمام المترددين على المحال.

مراجعة صلاحية المنتجات المعروضة

وامتدت أعمال التفتيش إلى فحص صلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة للبيع، والتأكد من سلامتها، في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية الصحة العامة وضمان حصول المواطنين على منتجات مطابقة للاشتراطات.

وأكدت رئيسة المدينة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق ومنع أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو تداول السلع غير الصالحة.