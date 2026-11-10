تموين المنوفية: تحرير 627 محضراً وضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية

تَسَلَّمَتْ النيابة العامة التقارير والمضبوطات التموينية الخاصة بالحملات المكثفة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2026، والتي أسفرت عن تحرير 627 محضراً تموينياً متنوعاً وضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية والمواد البترولية والأعلاف مجهولة المصدر بمركزي تلا وأشمون.

​تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وبقيادة المحاسب أسامة مصطفى عز الدين، وكيل الوزارة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

​وشملت أبرز الضبطيات التي تم حظرها وإحالة مخالفيها للتحقيق:

​مركز أشمون: ضبط 4 أطنان من الأرز، وطن من المكرونة بدون مستندات ومجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 1800 لتر بنزين 80 و1200 لتر سولار تم تجميعها بقصد التربح وإعادة بيعها في السوق السوداء.

​مركز تلا: ضبط 5 أطنان من الدقيق الفاخر (استخراج 72.5%)، و5 أطنان من الأعلاف مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 2 طن أرز، و2200 كيس مكرونة، و1800 لتر سولار تم تجميعها بالمخالفة للقانون.

​وتنوعت باقي المحاضر المحررة بين مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات للمخبوزات، والبيع بأعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار في الأسواق. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.