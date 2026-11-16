التعليم يبحث مع «يونيسف» والصين تعزيز سبل التعاون في مجال التعليم الفني

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في مصر، والسيدة لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، بما يدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر وإعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، مثمنًا دور المنظمة في دعم جهود تطوير التعليم، وتعزيز فرص حصول الأطفال على تعليم جيد وشامل، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية والخبرات الدولية للمنظمة، بما يسهم في دعم خطط تطوير المنظومة التعليمية المصرية.

وأكد الوزير أن التعاون المصري الصيني شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، مشيرًا إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجال التعليم، ولا سيما في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبار الصين من الدول المتقدمة في هذا المجال، وتمتلك خبرات وتجارب متميزة في تطوير التعليم والتكنولوجيا والصناعات الحديثة.

واستعرض الوزير ما تشهده منظومة التعليم الفني في مصر من شراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا واليابان، في مجال إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون مع الصين في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها المتميزة بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف إقامة نموذج متكامل للتعاون مع الجانب الصيني لتطوير مدارس التعليم الفني القائمة، من خلال العمل المشترك على إعداد وتطوير المناهج الدراسية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الصناعية المستهدفة، والاستفادة من الخبرات الفنية الصينية في متابعة تنفيذ المناهج وتقييم مخرجات العملية التعليمية، إلى جانب بحث آليات منح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الصيني وفقًا للضوابط والمتطلبات المعتمدة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعاون يفتح آفاقًا لتوفير فرص عمل لخريجي المدارس الفنية بالشركات والمصانع الصينية العاملة في مصر، فضلًا عن تشجيع جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية.

وفيما يتعلق بالتخصصات المستهدفة، أوضح الوزير أهمية التركيز خلال المرحلة الأولى على قطاعات صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات، باعتبارها من المجالات التي تمتلك فرصًا واعدة للتعاون والاستثمار، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في تخصصات أخرى، من بينها الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي، وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الشركات والمصانع.

ومن جهته، أكد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في مصر، حرص المنظمة على مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل جنبًا إلى جنب معها في تنفيذ أولوياتها في التطوير، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم رفيعة المستوى قبل نحو ستة أشهر، والتي يجري حاليًا ترجمتها إلى خطة عمل تنفيذية ضمن الخطة الرئيسية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضاف أن الشراكة المقترحة في هذا الإطار تمثل جزءًا من هذه الجهود، وتسهم في وضع خارطة طريق واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز فرص إقامة شراكة طموحة بين مصر والصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

ومن جانبها، أكدت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني الصيني، اهتمام الجانب الصيني بتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والبناء على الشراكات القائمة بين البلدين في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، مشيدةً بتجربة ورش لوبان في مصر باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون المصري الصيني، الذي حظي باهتمام ودعم قيادتي البلدين، وأسهم في تعزيز تبادل الخبرات وإعداد كوادر فنية مؤهلة، وترسيخ أواصر الصداقة بين الشعبين، مشيرة إلى أن مرور ست سنوات على افتتاح ورش لوبان يعكس ما حققته التجربة من تطور واستمرارية، مثمنةً الدعم والتوجيه المستمرين من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وما أسهما به في دعم مسيرة المشروع وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من الجانبين لإعداد خطة عمل تحدد التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني والتبادل الطلابي.

وتناول اللقاء آليات تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والفنية في مصر ومقاطعة تيانجين، لا سيما في مجالات تطوير البرامج والمناهج الدراسية، وتحديث أساليب التدريس، وإنشاء مراكز التدريب، وبناء قدرات المعلمين، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في انشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المناقشات الفنية والإجراءات اللازمة لتفعيل أوجه التعاون المقترحة، بما يسهم في تعزيز الشراكة المصرية الصينية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».