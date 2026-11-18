وصل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة "شنتشن" جنوبي الصين؛ للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية أن ماركوس الابن سيعقد غدا /الخميس/ سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة الاقتصادات الأعضاء، بمن فيهم قادة بيرو وبابوا غينيا الجديدة وتشيلي.

وفي السياق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن زيارة ئيسة الوزراء اليابانية تعد الأولى من نوعها التي تقوم بها تاكايتشي إلى الصين منذ توليها منصبها في أكتوبر 2025، وتأتي في ظل توتر العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

وقد انطلقت أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مدينة "شنتشن" الصينية، بمشاركة واسعة من ممثلي الأوساط السياسية والاقتصادية، لبحث مستقبل التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي، إلى جانب ملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، وسط اهتمام دبلوماسي متزايد بالاجتماعات المرتقبة بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة.

وتكتسب اجتماعات المنتدى أهمية دبلوماسية خاصة هذا العام، في ظل ترقب لقاءات تجمع الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات "أبيك".