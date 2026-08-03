ChatGPT يضيف ميزة إرسال البريد الإلكتروني مباشرة من داخل المحادثة

أضافت شركة OpenAI ميزة جديدة إلى النسخة الإلكترونية من ChatGPT، تتيح للمستخدمين كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتعديلها وإرسالها مباشرة من داخل المحادثة، دون الحاجة لمغادرة التطبيق أو فتح تطبيق بريد إلكتروني منفصل.

الميزة تعتمد على أداة "كتل الكتابة" التي ظهرت في ديسمبر 2025

تُبنى هذه الميزة على أداة "كتل الكتابة" (Writing Blocks)، وهي مساحات نصية قابلة للتعديل ظهرت للمرة الأولى في ChatGPT في ديسمبر 2025، وكانت تُستخدم لصياغة رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والمستندات الطويلة.

وأعلنت شركة OpenAI عن التحديث الجديد عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (ChatGPT@ChatGPTapp) في 5 يونيو 2026، ونشرت مقطعًا توضيحيًا يظهر إرسال بريد إلكتروني إلى مالك عقار لطلب إصلاح غسالة الأطباق وتحديد موعد للصيانة.

ربط حساب Gmail أو Outlook شرط أساسي لاستخدام الميزة

لتفعيل الميزة، يتعين على المستخدم ربط حساب Gmail أو Outlook عبر الإعدادات، من خلال قسم "التطبيقات" ثم "إضافة المزيد"، والبحث عن أحد الحسابين لربطه بـChatGPT.

وبمجرد كتابة طلب مثل "اكتب ردًا بالبريد الإلكتروني على مديري"، يظهر عرض منسّق للرسالة مع شريط أدوات مصغر يتيح التنسيق بالخط العريض والمائل والقوائم، ويمكن للمستخدم تعديل النص يدويًا أو طلب تعديلات محددة من الذكاء الاصطناعي.

الميزة متاحة حاليًا لمشتركي الخطط المدفوعة فقط عبر الويب

تتوفر ميزة إرسال البريد الإلكتروني حاليًا لمعظم مستخدمي ChatGPT المشتركين في خطط Plus وPro وBusiness وEnterprise، ولا تشمل خطتي Free وGo، كما تقتصر على النسخة الإلكترونية من ChatGPT فقط، دون تطبيقات الجوال أو سطح المكتب. ومن أبرز القيود الحالية عدم إمكانية إرفاق ملفات مع الرسائل حتى الآن.

مقارنة مع مساعد Gemini من جوجل

أشارت تقارير إلى أن مساعد Gemini التابع لجوجل لا يمتلك حاليًا القدرة على إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة أو الوصول إلى حسابات المستخدمين لتنفيذ ذلك، ويقتصر دوره على المساعدة في صياغة الرسائل فقط.