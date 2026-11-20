كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن موقف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من فكرة إجراء تعديلات على الجهاز الفني المعاون خلال الفترة الحالية، في ظل الأحاديث المتزايدة بشأن إمكانية الاستعانة بعنصر جديد لدعم الجهاز.

وأوضح الكومي، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن معتمد جمال لا يفضل إضافة أي عنصر جديد إلى جهازه المعاون في الوقت الراهن، سواء كان مدربًا مصريًا أو أجنبيًا، حيث يميل المدير الفني إلى الحفاظ على التشكيل الحالي للجهاز الفني، والاستمرار بالمنظومة الموجودة دون إجراء تغييرات.

معتمد جمال يتمسك باستقرار الجهاز المعاون

وأشار إيهاب الكومي إلى أن تحفظ معتمد جمال يأتي نتيجة حالة التفاهم والانسجام الموجودة بين أعضاء الجهاز الفني، بعدما شهدت الفترة الماضية تعاونًا وتنسيقًا بين جميع أفراده، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على طبيعة العمل داخل الفريق.

ويرى المدير الفني للزمالك أن استمرار الجهاز الحالي يمثل الخيار الأنسب في هذه المرحلة، خاصة مع وجود تفاهم متبادل بين أعضاء المنظومة الفنية، وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة منهم دون الحاجة إلى الاستعانة بعناصر إضافية.

لا تغييرات فنية في الوقت الحالي

وأكدت التصريحات أن معتمد جمال لا يرى ضرورة ملحة لإضافة مدرب جديد خلال الفترة الحالية، مفضلًا منح الجهاز المعاون الحالي الفرصة لمواصلة عمله، مع التركيز على تطوير أداء اللاعبين وتحسين مستوى الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا الموقف في وقت يسعى فيه الزمالك إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار الفني والإداري، وتجنب إجراء تغييرات قد تؤثر على حالة الانسجام داخل الجهاز المعاون.

ويبدو أن معتمد جمال يفضل الاعتماد على المجموعة الموجودة حاليًا، مع تقييم الأمور وفقًا لاحتياجات الفريق ومتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة أن الاستقرار داخل الجهاز الفني يمثل أحد العوامل المهمة في تجهيز اللاعبين للمنافسات المختلفة