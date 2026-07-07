بعد تكرار ظهور الثعابين.. الصحة تعلن أماكن توافر مصل اللدغات بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة أماكن توافر المصل المضاد للدغات الثعابين والعقارب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تزامنًا مع تكرار ظهور الثعابين خلال الفترة الأخيرة.



وأكدت وزارة الصحة أن المصل متوفر بعدد من المستشفيات التابعة للمجمع الطبي بالإسماعيلية، بما يضمن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حال التعرض لأي لدغة.



أماكن توافر المصل بمحافظة الإسماعيلية:

مستشفى القصاصين

مستشفى القنطرة شرق

مستشفى التل الكبير

مستشفى القنطرة غرب

مستشفى فايد، وحدة جلبانة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى في حالة التعرض للدغة ثعبان أو عقرب، مع تجنب أي محاولات علاجية غير طبية، لضمان الحصول على الرعاية المناسبة في أسرع وقت.



ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيادة البلاغات عن ظهور الثعابين في بعض المناطق، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التأكيد على جاهزية المستشفيات وتوافر الأمصال اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة.