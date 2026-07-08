مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسائر دول الخليج

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لدولتي الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار منطقة الخليج، وتصعيداً غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة.

وتؤكد مصر رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتجدد دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون السلم والاستقرار. كما تعرب مصر عن تضامنها الكامل مع دولتي الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، وتؤكد وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

وتجدد مصر موقفها بانه لا يوجد اي مبرر او ذريعة لهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمستهجنة علي دول الخليج العربي الشقيقة التي يعد امنها واستقرارها جزءاً لا يتجزأ من امن واستقرار مصر والمنطقة بأسرها ، ومن ثم لا يمكن التسامح معها.