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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي: نعتزم إجراء مراجعة شاملة لتموضع القوات الأمريكية في أوروبا

وزير الحرب الأمريكى
وزير الحرب الأمريكى
أ ش أ

أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن بلاده تعتزم إجراء مراجعة شاملة لتموضع القوات الأمريكية في أوروبا، منتقدا بشدة بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الإنفاق الدفاعي ومواقفهم من الحرب على إيران.

وقال هيجسيث - خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء دفاع الناتو المنعقد اليوم الخميس في مقر الحلف ببروكسل - "إن هذه المراجعة ستستغرق ما قد يصل إلى 6 أشهر، وستكون مراجعة حقيقية، وستصمم لضمان تحرك الناتو بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو قيادة أوروبا، وتحمل المسئولية الرئيسية في الدفاع عنها".

وانتقد هيجسيث بشدة الحلفاء الأوروبيين لتقاعسهم عن منح القوات الأمريكية حق الوصول إلى قواعدها في أوروبا لشن هجمات على إيران، واصفا ذلك ب"المخزي".

وأضاف "أن الولايات المتحدة دافعت عن أوروبا لأجيال، وحينما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض الدول الأوروبية السماح للطائرات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها المتمركزة في أوروبا، أو أن تبحر السفن الأمريكية من الموانىء الأوروبية لشن هجمات في الشرق الأوسط على مواقع تهدد مصالح أوروبا أكثر مما تهدد مصالح الولايات المتحدة، رفض العديد من الحلفاء أو تحججوا بضرورة الخضوع لسيل من الاجراءات القانونية، أو انتقدوا الولايات المتحدة بشكل علني عما عجزوا هم أنفسهم عن القيام به".

وتابع هيجسيث "إن هؤلاء الحلفاء عرضوا حياة أبناء الولايات المتحدة للخطر بمنعهم من استخدام القواعد العسكرية وهو الأمر الذي لا يمكن إيجاد مبرر له".

وشدد هيجسيث على ضرورة أن يضطلع الحلفاء في أوروبا بدور ريادي في الدفاع عن قارتهم، وأن يساعدوا في تحويل حلف الناتو إلى "تحالف عسكري حازم"

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث حلف شمال الأطلسي الناتو القوات الأمريكية

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