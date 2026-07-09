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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: تقنية الفيديو حرمت مصر من مواصلة المشوار

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد كان لها تأثير كبير في خروج منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن بعض اللقطات التحكيمية أثارت الكثير من الجدل وكان لها دور مؤثر في مجريات اللقاء، وهو ما انعكس على النتيجة النهائية، رغم الأداء القوي الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال المباراة.

وأشاد أيمن يونس بالعمل الذي قدمه المدير الفني حسام حسن منذ توليه قيادة المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه نجح خلال فترة قصيرة في إعادة شخصية المنتخب وروحه القتالية، وحقق إنجازات لم ينجح فيها كثيرون من قبل.

وأوضح أن حسام حسن وضع المنتخب على الطريق الصحيح، ونجح في تكوين فريق يمتلك شخصية قوية داخل الملعب، كما رفع سقف الطموحات لدى الجماهير بعد الأداء المميز الذي ظهر به المنتخب في البطولة، مؤكدًا أن أي مدير فني سيقود المنتخب مستقبلًا سيجد نفسه أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذا المستوى.

عمر مرموش يستحق أكثر

وأشار أيمن يونس إلى أن عمر مرموش يمتلك قدرات فنية وإمكانات كبيرة تؤهله ليكون من أبرز لاعبي المنتخب، لكنه لم يظهر بالصورة التي كان الجميع ينتظرها خلال المباراة، وهو ما أصابه بالحزن، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعب على العودة بشكل أقوى خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن مرموش لا يزال من أهم عناصر المنتخب الوطني، وأن ما يمتلكه من موهبة وخبرة يجعله قادرًا على تعويض ما فاته وتقديم مستويات أفضل في المستقبل.

رسالة تقدير إلى محمد صلاح

واختتم أيمن يونس تصريحاته بتوجيه الشكر إلى قائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أنه قدم الكثير لكرة القدم المصرية طوال السنوات العشر الماضية، وكان نموذجًا في الالتزام والعطاء داخل الملعب وخارجه.

وأشار إلى أن صلاح تحمل مسؤولية كبيرة في بطولة كأس العالم، وقاد المنتخب بكل إخلاص، مؤكدًا أن ما قدمه سيظل محل تقدير واحترام من الجماهير المصرية، وأن مسيرته مع المنتخب ستبقى واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الكرة المصرية.

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