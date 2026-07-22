محافظ الشرقية يتفقد مخطط أعمال التطوير الجاري تنفيذه ورفع كفاءة مدخل مدينة فاقوس

تفقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدخل مدينة فاقوس لتحسين الرؤية البصرية والجمالية لمدخل المدينة، بحضور محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.

استمع المحافظ إلى شرح توضيحي مع رئيس المركز حول تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمدخل المدينة لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال تشجير ولاند سكيب ومقاعد للمواطنين بقطع أراض فضاء أملاك الدولة بمدخل المدينة لتكون متنفساً لهم وإضفاء لمسة جمالية وحضارية أمام المواطنين والزائرين وحتي لا تتحول إلي مقالب عشوائية تضر بالبيئة وصحه المواطنين.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع الشركة المسند لها الأعمال سرعة إنهاء أعمال التطوير والتجميل طبقاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين وتحسين الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.