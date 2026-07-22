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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيهاً..استكمال اعمال توسعة وتأهيل طريق بحر مشتول حتي شرقية مباشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستكمال اعمال توسعة وتأهيل طريق بحر مشتول حتي شرقية مباشر  بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٥ متر بتكلفة ٣٠ مليون جنيهاً بنطاق مركزي الزقازيق/ههيا للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد، بحضور المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وخلال الجولة، قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، لمحافظ الشرقية شرحاً تفصيلياً عن مراحل تنفيذ المشروع موضحاً أنه جاري تنفيذ أعمال توسعة وتأهيل طريق بحر مشتول حتي شرقية مباشر  بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٥ متر بنطاق مركزي الزقازيق/ههيا ، لافتاً إلى أنه  المشروع يتم تنفيذه علي مرحلتين الأولي بالعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بتكلفة ٢٠ مليون جنيهاً والمرحلة الثانية بالعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وذلك  بتكلفة ١٠ مليون جنيهاً.

أضاف وكيل الوزارة أنه تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس بطول ٢ كم  ومتوسط عرض ١٥ متر فضلاً عن تنفيذ طبقة اسفلتية بطول ٢.٨٥٠ كم ومتوسط عرض ٧ متر وكذلك الإنتهاء من تنفيذ أعمال البلدورات الخرسانية لعمل الازدواج للطريق وبتكلفة إجمالية بلغت ٣٠ مليون جنيهاً، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف الجارية بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق المحافظة.

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أكد المحافظ أنه يتابع بنفسه ميدانياً معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاريه وبصفه دوريه لدفع عجله العمل بها لسرعه الإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنيه المحدده لتعود بالنفع الفائده على أبناء المحافظة، مؤكداً أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاع الطرق بإعتباره قطاعاً حيوياً وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية بحر مشتول عجلة العمل

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