مصرع طفلة غرقًا في بحر فاقوس بعد انزلاقها أثناء مشاهدة الأطفال

خيمت حالة من الحزن على أهالي مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، عقب مصرع طفلة تبلغ من العمر 12 عاما غرقًا، إثر انزلاق قدميها وسقوطها في مياه البحر أمام كوبري كفر العدوي وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً يفيد ورود بلاغ بسقوط طفلة في مياه البحر بمدينة فاقوس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث جرى تكثيف أعمال البحث.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفلة، وتبين أنها تدعى "ملك" وتبلغ من العمر 12 عامًا، فيما أكدت التحريات الأولية أن الطفلة فقدت توازنها وانزلقت قدماها فسقطت في المياه، ولم تتمكن من مقاومة التيار، ما أدى إلى غرقها.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.