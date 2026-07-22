وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" يتفقد منظومة معالجة الحمأة في الإسكندرية

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"؛ في زيارة ميدانية بمحطة معالجة التنقية الشرقية، بحضور المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة المشروعات بـ BNU، ومُمثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ونخبة من قيادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من مكونات المحطة، وعلى رأسها هاضم الحمأة "الدايچيستور"، حيث تم استعراض آلية العمل والمنظومة التشغيلية الخاصة بمعالجة الحمأة، ودورها في تحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من المخلفات الناتجة عن عمليات المعالجة وفقًا لأحدث النظم الهندسية والبيئية.

وخلال الزيارة، تم بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي، وتعزيز الحلول المستدامة في إدارة ومعالجة الحمأة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي والحفاظ على البيئة.

وأكد المهندس سامي قنديل أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تحرص على تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، بما يسهم في تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة محطات المعالجة وتحقيق أفضل مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.