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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من الفصل إلى الحياة.. مبادرة جديدة بجنوب سيناء تجعل التعلم أسلوبا للعيش

المبادرة
المبادرة
ايمن محمد

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أولى فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، في خطوة تستهدف نشر ثقافة التعلم المستمر، وتعزيز التنمية البشرية، وبناء مجتمع المعرفة، تنفيذًا لتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030 في الاستثمار في الإنسان.

وشهدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انطلاق فعاليات المبادرة، بحضور المهندس مصطفى كمال، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، وسحر عبده، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ومحمد ثابت، موجه عام التربية الاجتماعية، وعبير الطباخ، مدير إدارة التنمية المستدامة، وأميمة عبد المعطي، مدير وحدة تكافؤ الفرص، وعزمية السيد، موجه الصفوف الأولى، ورضا حمدان، مسؤول المشاركة المجتمعية، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية والمعلمين.

وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا أن المبادرة تأتي في إطار رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتجسد فلسفة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تؤكد أن التعلم حق أصيل لكل إنسان، ولا يقتصر على مرحلة عمرية أو تعليمية محددة، بل يمتد طوال الحياة، بما يسهم في تنمية المهارات، ومواكبة المتغيرات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن المبادرة تستهدف ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، وتشجيع التعلم الذاتي، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية، ودعم الابتكار والإبداع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يشارك فيه نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التربية والتعليم، ويشمل محاضرات علمية وورش عمل تطبيقية، تجمع بين الجانبين النظري والعملي، بما يسهم في نقل أحدث الممارسات التربوية، وتعزيز كفاءة المشاركين.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور الأساسية، من بينها الأسس العلمية لتعليم القراءة والكتابة، وتنمية مهارات تدريس الرياضيات، واستراتيجيات التدريس الحديثة، وأساليب التعلم النشط، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين، وتحسين نواتج التعلم، والارتقاء بجودة العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لتوسيع فرص التعلم المستمر، ودعم التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز، بما يواكب التطورات المتسارعة في منظومة التعليم على المحلي والدولي.

جنوب سيناء تعليم مبادرة متعلم انطلاق

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