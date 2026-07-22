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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القهوة مفيدة للقلب وللكبد.. مفاجأة للمواطنين حالة تناول 3 فناجين

القهوة
القهوة
البهى عمرو

تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، وبينما ارتبطت لسنوات طويلة بالتحذيرات الصحية، لكن العديد من الدراسات الحديثة كشفت عن تناولها باعتدال قد يحمل فوائد صحية متعددة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب. 

ويؤكد عدد من المتخصصين أن القهوة الطبيعية، عند تناولها بكميات مناسبة ودون الإفراط في السكر أو الإضافات، قد تسهم في دعم صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض.

القهوة
القهوة 

وتشير الدراسات إلى أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية، كما ارتبط تناولها باعتدال بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والكبد والسكري من النوع الثاني لدى بعض الفئات.

القهوة
القهوة 

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول القهوة من العادات التي قد تكون مفيدة، موضحًا أنها تمثل بديلًا طبيعيًا لمشروبات الطاقة، التي حذر من أضرارها على صحة القلب.

أمراض الكبد

 

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن القهوة لها فوائد صحية، وقد تسهم في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض الكبد، مشيرًا إلى أن تناولها دون إضافة السكر يكون أفضل، لأن الإفراط في تناول السكر يقلل من فوائدها.

البن
القهوة 

ولفت إلى أنه يحذر من تناول القهوة على معدة فارغة، موضحًا أن تناول القهوة على الريق مع التدخين قد يزيد من المخاطر الصحية، كما حذر من تناول القهوة بعد الساعة السادسة مساءً لتجنب تأثيرها على النوم.

وأشار إلى أن تناول القهوة في ساعات الليل قد يسبب الأرق واضطرابات النوم، مؤكدًا أن تناولها خلال النهار يكون أفضل، مع ضرورة الاهتمام بالنوم الصحي لعدد ساعات كافية، ويفضل أن يكون النوم خلال فترة الليل.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القهوة من المشروبات المهمة والمفيدة للقلب إذا تم تناولها بشكل صحيح، موضحًا أن تناول 3 فنجان من القهوة صباحًا، وتحديدًا بعد الإفطار، يساهم في إفراز هرمونات السعادة، ويحسن من نشاط البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القهوة تمنع انتقال المواد السامة إلى الخلايا العصبية، وتقلل من الالتهابات في الجسم، والتي تكون موجودة في الدم، كما تساهم في تقليل الالتهاب وتقي من تلف الكلى.

صحة القلب القلب القهوة جمال شعبان

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