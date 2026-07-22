قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دونالد ترامب يدعم رئيس الفيفا لتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة
ماذا دمرت أمريكا في قصف الليلة الـ11 داخل إيران؟
القصة الكاملة.. إيقاف سيارتي ميكروباص بموقف طهطا بعد فيديو التعدي على بلوجر شهيرة
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة
بسبب التستر والتقصير.. إجراء عاجل من تعليم قنا ضد إدارة مدرسة بنجع حمادي
سكن لكل المصريين.. خطوات الحجز والمستندات المطلوبة وشروط التقديم
الإسكان تبدأ إخطار المستثمرين إلكترونيًا بقرارات التخصيص والتسعير النهائي
مايك بنس: إسرائيل مستعدة للانضمام إلى حملة ترامب العسكرية ضد إيران
ضمن قافلة «زاد العزة».. شاحنات إغاثية مصرية جديدة تتحرك صوب قطاع غزة
فابريزيو رومانو: من صبي كرات إلى كتابة التاريخ.. قصة حمزة عبد الكريم
مضيق هرمز يضيق على العالم.. انفجارات السفن تعيد شبح أزمة الطاقة
البابا لاون يصلي من أجل السلام خلال زيارة خاصة إلى دير مونتي كاسينو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وفر آلاف الجنيهات.. طرق سهلة لإصلاح خدوش السيارة بنفسك

طرق إصلاح انبعاج السيارات
طرق إصلاح انبعاج السيارات
عزة عاطف

رؤية إنبعاج أو تطعيم جديد على هيكل سيارتك قد تكون تجربة مزعجة للغاية، ومهما بلغت درجة حرصك على حماية السيارة، فإن التعرّض لهذه الأضرار البسيطة أمر حتمي مع الاستخدام اليومي. 

ولحسن الحظ، فإن إصلاح العديد من الإنبعاجات السطحية أصلح مقدورًا عليه بنفسك دون الحاجة لزيارة مراكز الصيانة الباهظة، حيث تعد هذه التعديلات آمنة نسبيًا ولا تنطوي على مخاطر كبيرة قد تزيد من قيمة الفاتورة حال عدم نجاحها.

طريقة الماء المغلي والضغط الداخلي لإصلاح الصدمات البلاستيكية

تُعد هذه الطريقة الخيار الأول المفضل لراغبي الصيانة الذاتية، ورغم بساطتها الفائقة إلا أنها تحقق نتائج ممتازة. 

تبدأ الخطوة الأولى بالتحقق من إمكانية الوصول إلى الجزء الخلفي من اللوح المتضرر، وهو أمر ميسور جدًا في المصدات البلاستيكية (الصدامات). 

قم بسكب قدر من الماء المغلي فوق منطقة الإنبعاج لتخسين المادة وجعلها أكثر مرونة، أو استخدم مجفف الشعر بمسافة آمنة لتسخين المنطقة، ثم قم بالضغط بيدك من الداخل نحو الخارج لإعادة اللوح إلى شكله الطبيعي.

استخدام الهواء المضغوط وسفاطة السباكة للتعامل مع الألواح المعدنية

إذا لم تنجح طريقة الضغط الداخلي بمفردها، يمكنك إعادة تسخين المنطقة المحددة مجددًا لاتخاذ خطوات إضافية. بالنسبة للأسطح البلاستيكية، يمكنك رش علبة من الهواء المضغوط المبرد فوق المنطقة الساخنة فورًا، حيث يعمل الانكماش الحراري السريع على إجبار المادة على العودة لوضعها المسبق. 

أما للأسطح المعدنية أو البلاستيكية، فيمكنك استخدام أدوات الشفط مثل "سفاطة السباكة" بعد تسخين المنطقة؛ حيث يتم تثبيتها بضغط وتفريغ الهواء ثم سحبها بقوة نحو الخارج لتقليل حجم الإنبعاج أو التخلص منه كليًا.

الأدوات المخصصة لمحترفي الصيانة الذاتية للإصلاح الدقيق

عند التعامل مع الألواح المعدنية القاسية التي تتطلب قوة سحب أكبر، يوفر سوق ملحقات السيارات أطقمًا مخصصة لإزالة الإنبعاجات بدون طلاء (PDR). 

تعتمد هذه الأدوات على استخدام الغراء الساخن لتثبيت قواعد سحب بلاستيكية في منتصف الإنبعاج، ثم استخدام أداة سحب معدنية مخصصة لجذب المادة تدريجيًا نحو الخارج حتى يستوي السطح. 

وبعد انتهاء العملية، يتم إزالة بقايا الغراء باستخدام كحول طبي دون إلحاق أي ضرر بطبقة الطلاء الأصلية للسيارة.

طرق إصلاح انبعاج السيارات تصليح صدمات السيارة إزالة صدمات الصدام البلاستيكي أدوات PDR لإصلاح السيارات صيانة هيكل السيارة الخارجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

جنيه ذهب

طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

وزارة الصحة: تطوير شامل لمستشفيات المؤسسة العلاجية وارتقاء نوعي بالخدمات منذ فبراير 2026

مجلس الوزراء: توقيع بروتوكول بين "وحدة الشركات المملوكة للدولة" و "إي فاينانس" لتشغيل البنية التحتية لمنظومة "رشيد" الرقمية

مجلس الوزراء: توقيع بروتوكول بين "وحدة الشركات المملوكة للدولة" و "إي فاينانس" لتشغيل البنية التحتية لمنظومة "رشيد" الرقمية

وزير التربية والتعليم

إجراء عاجل من التعليم لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى المعلمين

بالصور

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الري: متمسكون بحقوقنا المائية وفقا لقواعد القانون الدولي

وزير الري
وزير الري
وزير الري

طريقة عمل التلبينة النبوية .. المقادير والخطوات وأبرز الفوائد

طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد