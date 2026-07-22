وفر آلاف الجنيهات.. طرق سهلة لإصلاح خدوش السيارة بنفسك

رؤية إنبعاج أو تطعيم جديد على هيكل سيارتك قد تكون تجربة مزعجة للغاية، ومهما بلغت درجة حرصك على حماية السيارة، فإن التعرّض لهذه الأضرار البسيطة أمر حتمي مع الاستخدام اليومي.

ولحسن الحظ، فإن إصلاح العديد من الإنبعاجات السطحية أصلح مقدورًا عليه بنفسك دون الحاجة لزيارة مراكز الصيانة الباهظة، حيث تعد هذه التعديلات آمنة نسبيًا ولا تنطوي على مخاطر كبيرة قد تزيد من قيمة الفاتورة حال عدم نجاحها.

طريقة الماء المغلي والضغط الداخلي لإصلاح الصدمات البلاستيكية

تُعد هذه الطريقة الخيار الأول المفضل لراغبي الصيانة الذاتية، ورغم بساطتها الفائقة إلا أنها تحقق نتائج ممتازة.

تبدأ الخطوة الأولى بالتحقق من إمكانية الوصول إلى الجزء الخلفي من اللوح المتضرر، وهو أمر ميسور جدًا في المصدات البلاستيكية (الصدامات).

قم بسكب قدر من الماء المغلي فوق منطقة الإنبعاج لتخسين المادة وجعلها أكثر مرونة، أو استخدم مجفف الشعر بمسافة آمنة لتسخين المنطقة، ثم قم بالضغط بيدك من الداخل نحو الخارج لإعادة اللوح إلى شكله الطبيعي.

استخدام الهواء المضغوط وسفاطة السباكة للتعامل مع الألواح المعدنية

إذا لم تنجح طريقة الضغط الداخلي بمفردها، يمكنك إعادة تسخين المنطقة المحددة مجددًا لاتخاذ خطوات إضافية. بالنسبة للأسطح البلاستيكية، يمكنك رش علبة من الهواء المضغوط المبرد فوق المنطقة الساخنة فورًا، حيث يعمل الانكماش الحراري السريع على إجبار المادة على العودة لوضعها المسبق.

أما للأسطح المعدنية أو البلاستيكية، فيمكنك استخدام أدوات الشفط مثل "سفاطة السباكة" بعد تسخين المنطقة؛ حيث يتم تثبيتها بضغط وتفريغ الهواء ثم سحبها بقوة نحو الخارج لتقليل حجم الإنبعاج أو التخلص منه كليًا.

الأدوات المخصصة لمحترفي الصيانة الذاتية للإصلاح الدقيق

عند التعامل مع الألواح المعدنية القاسية التي تتطلب قوة سحب أكبر، يوفر سوق ملحقات السيارات أطقمًا مخصصة لإزالة الإنبعاجات بدون طلاء (PDR).

تعتمد هذه الأدوات على استخدام الغراء الساخن لتثبيت قواعد سحب بلاستيكية في منتصف الإنبعاج، ثم استخدام أداة سحب معدنية مخصصة لجذب المادة تدريجيًا نحو الخارج حتى يستوي السطح.

وبعد انتهاء العملية، يتم إزالة بقايا الغراء باستخدام كحول طبي دون إلحاق أي ضرر بطبقة الطلاء الأصلية للسيارة.