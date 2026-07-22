شاهد | بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S، وتنتمي فنج تشنج باو لفئة السيارات الهاتشباك، وتباع فنج تشنج باو في الأسواق خارج الصين بشعارات دينزا وBYD .

بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S

أبعاد بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S

تأتى سيارة بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S في سوق السيارات بطول 5060 مم، وعرض 1967 مم، وارتفاع 1483 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2960 مم .

مواصفات بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S

بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S

زودت سيارة بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات مقاس 19 بوصة، وتحمل مستشعر ليدار على السقف، وبها نظام القيادة المساعدة DiPilot 5.0 .

محرك بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S

تستمد سيارة بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S قوتها من بطارية سعة 76.74 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 329 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S بطارية اخري سعة 92.09 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 402 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S

ويمكن لسيارة بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S ان تقوم بقطع مسافة 730 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد .

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات

بي واي دي فنج تشنج باو فورمولا S

تأسست شركة بي واي دي في عام 1995 كشركة مصنعة للبطاريات، ودخلت عالم السيارات في عام 2003 بعد استحواذها على شركة "شيان تشينتشوان"، وأطلقت أولى سياراتها العاملة بالبنزين (F3) عام 2005، لتتحول بعدها إلى رائدة عالمية في سيارات الطاقة الجديدة، متخلية نهائياً عن محركات الاحتراق الداخلي التقليدية في عام 2022.