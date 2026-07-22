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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا ارتفعت تكاليف صيانة السيارات أكثر من زمان؟

أسعار صيانة السيارات
أسعار صيانة السيارات
عزة عاطف

تعد السيارات في الأغلب استثمارًا يتراجع مقداره باستمرار؛ فهي تتطلب وقودًا مرتفع السعر لتظل تعمل، وتحتاج صيانة دورية باهظة لإطالة عمرها، فضلاً عن رسوم التأمين السنوية، ناهيك عن فقدان السيارة الجديدة نسبة كبيرة من قيمتها فور خروجها من صالة العرض. 

وفي ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2026 الحالي، اتجهت أعداد غفيرة من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة أو الاحتفاظ بسياراتهم القديمة لفترات أطول. 

لكن الفوائد المالية لهذا الخيار أخذت في التلاشي تدريجيًا بسبب الارتفاع المتسارع في تكاليف الإصلاح والصيانة.

التعقيد التكنولوجي وحساسات الأنظمة الذكية

تتحول السيارات الحديثة بسرعة إلى أجهزة كمبيوتر متحركة فوق أربع عجلات؛ حيث تضم المركبة الواحدة ما بين 50 إلى 150 وحدة تحكم إلكترونية ومئات الحساسات المعقدة. 

ورغم أن هذه التقنيات المتقدمة ونظم مساعدة السائق (ADAS) تعزز مستويات الأمان والراحة، إلا أنها ضاعفت تكاليف الإصلاح بشكل غير مسبوق. 

فعلى سبيل المثال، لم يعد تغيير الزجاج الأمامي مجرد عملية ميكانيكية بسيطة، بل يستلزم إعادة معايرة الكاميرات والرادارات المخبأة خلف الزجاج، وهو ما يرفع تكلفة استبداله إلى أكثر من 1500 دولار أمريكي.

نقص الفنيين الماهرين وارتفاع أجور الأيدي العاملة

يواجه قطاع صيانة السيارات نقصًا حادًا في العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للتعامل مع البرمجيات والأنظمة الإلكترونية الحديثة. 

ودفع هذا النقص مراكز الخدمة والورش إلى رفع أجور الساعة للفنيين لجذب الكفاءات، وهو ما ينعكس مباشرًا على الفاتورة النهائية للمستهلك. 

كما أن عملية التشخيص لم تعد تعتمد على الفحص البصري التلقائي، بل تتطلب أجهزة فحص إلكترونية باهظة الثمن واستغراق ساعات أطول لتحديد الأعطال البرمجية والكهربائية المعقدة.

اضطراب سلاسل التوريد والتعريفات الجمركية على قطع الغيار

تستمر أسعار قطع الغيار الأصلية في الارتفاع نتيجة التضخم واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن فرض تعريفات جمركية على قطع الغيار المستوردة في عدة أسواق عالمية. 

وتتأثر قطع الغيار الخارجية مثل المصدات والمرايا الجانبية بشكل مضاعف، نظرا لاحتوائها على حساسات اصطدام ورادارات لمراقبة النقاط العمياء؛ مما يجعل حتى الحوادث البسيطة تكلف آلاف الدولارات لإعادة السيارة إلى حالتها التشغيلية الآمنة.

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