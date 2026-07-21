وزير الصحة : أسعد لحظاتي عندما تتحول الأرض إلى جامعة تخرّج شبابًا مؤهلين لسوق العمل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن إنشاء الجامعات الدولية في مصر كان من أكبر التحديات التي واجهتها الدولة، مشيرًا إلى أن التحدي لم يقتصر على إنشاء البنية التحتية، بل امتد إلى إقناع الجامعات العالمية بالاستثمار والعمل داخل مصر.

استقطاب عدد من الجامعات الدولية

وأوضح عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتذليل العقبات التي صاحبت هذا الملف، حتى نجحت في استقطاب عدد من الجامعات الدولية المرموقة.

وأشار إلى أن الدولة تمكنت من تأسيس 6 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم شهادات معترفًا بها دوليًا، إلى جانب طرح تخصصات حديثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل.

مؤسسات حقيقية تصنع مستقبل الأجيال

وأضاف وزير الصحة والسكان أن أكثر ما يمنحه شعورًا بالإنجاز هو رؤية المشروعات التعليمية تتحول إلى مؤسسات حقيقية تصنع مستقبل الأجيال، قائلًا: “أسعد لحظاتي عندما أرى الأرض تتحول إلى جامعة وتخرج طلابًا لسوق العمل”.

وشدد عبدالغفار على أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم ركائز بناء الإنسان، مؤكدًا أن التوسع في الجامعات الدولية يعزز جودة التعليم العالي، ويدعم إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.